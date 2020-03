Le challenge #AdeleConcert sur TikTok, ma nouvelle passion

Depuis que je me suis mise à TikTok, je comprends peu à peu l’engouement de la planète entière pour cette application.

Non pas que je sois particulièrement passionnée par les gens qui répètent les mêmes chorégraphies over and over again, non, ce qui me plaît vraiment, c’est de voir à quel point les gens sont DRÔLES.

Le challenge #AdeleConcert sur TikTok

Ma dernière découverte, c’est un challenge qui était partout ce week-end, connu grâce aux différents tags « #AdeleConcert », « #AdeleChallenge », ou encore « #HariboChallenge ».

Je vais tenter de t’expliquer en quoi ça consiste, même si les exemples qui suivent devraient être plus parlants pour toi.

L’idée est de reproduire un concert d’Adèle à l’aide de petits objets du quotidien, par exemple des oursons Haribo.

Celui qui représente la chanteuse est placé en hauteur (pour imiter la scène), et toute une multitude d’autres petits oursons sont placés au sol, comme une fosse de spectateurs.

Le tout sur un enregistrement live de Someone Like You, ça donne ça :

Les meilleures vidéo TikTok #AdeleConcert

Voici donc les vidéos de ce challenge qui m’ont le plus fait marrer.



Ce challenge n’arrêtera JAMAIS de me faire rire. Même la youtubeuse Sananas a proposé sa propre version à base de rouges à lèvres.

Ma préférée pour finir :

À toi de faire ta version du #AdeleConcert

