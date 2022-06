How I Met Your Father (Disney+) : comment Hilary Duff est devenue l’actrice fétiche des comédies romantiques

La série dérivée How I Met Your Father a fait son entrée sur Disney+. Hilary Duff incarne Sophie, la nouvelle Ted Mosby, et confirme son statut d’actrice de référence en matière de comédies romantiques.

Huit ans après la fin d’How I Met Your Mother, les fans de la fiction font la rencontre d’une nouvelle bande d’amis au sein de la série dérivée How I Met Your Father. Disponible sur Disney+ depuis le 11 mai 2022, le show comprend dix épisodes truffés de rebondissements. Le synopsis est à quelques détails près le même, sauf que l’histoire du spin-off est racontée d’un point de vue féminin, celui de Sophie, incarnée à l’écran par Hilary Duff.

Après Ted Mosby, c’est donc au tour de cette dernière de narrer à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Le récit se déroule en 2050, à l’ère des nouvelles technologies et des applications de rencontre. C’est donc par le biais de multiples scènes de flashbacks que Sophie se remémore sa jeunesse ô combien palpitante. La trentaine, une bande d’amis exceptionnelle avec qui s’amuser et le tout à New York, c’est la vie dont beaucoup rêvent. Et pourtant, Sophie a parfois eu l’impression de ne pas être née à la bonne époque…

How I Met Your Father, un remake frais et moderne porté par Hilary Duff

Ce qui est appréciable dans cette version revisitée d’How I Met Your Mother, c’est qu’elle reprend la formule gagnante de la série d’origine tout en lui offrant une touche de modernité et de diversité. Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, les créateurs d’How I Met Your Father, ont à cœur de retranscrire un regard authentique de notre société actuelle, avec ses fléaux comme ses nombreuses avancées.

Les spectateurs peuvent facilement s’identifier aux personnages autour de Sophie (Hilary Duff), dont chacun d’entre eux nous fait forcément penser à l’un de nos amis. Pour autant, How I Met Your Father ne tombe pas dans le redouté piège du cliché ou du surfait. C’est la raison pour laquelle on passe un bon moment de divertissement sans lever les yeux au ciel à chaque réplique comme cela peut être le cas devant certaines séries romantiques.

D’enfant star à actrice accomplie, Hilary Duff s’est battue pour se faire une place

Concernant l’interprétation d’Hilary Duff en tant que Sophie, elle est pleinement à sa place dans ce rôle. Si l’actrice de 34 ans a une filmographie diverse et variée, elle est inégalable en matière de comédies romantiques. Et pourtant, pour ceux qui ne la connaitraient pas, il faut savoir qu’Hilary Duff a dû redoubler d’efforts pour être dissociée de l’écurie Disney. Propulsée sur le devant de la scène à l’âge de six ans par sa mère qui voulait faire d’elle l’idole des jeunes, elle a commencé sa carrière en s’illustrant dans des spots publicitaires télévisées.

Comme entraînée dans une machine infernale qu’il était impossible d’arrêter, Hilary Duff a ensuite enchaîné les projets. Elle a intégré la distribution de téléfilms à succès tels que Casper ou encore Wendy, mais sa carrière a véritablement pris un autre tournant lorsqu’elle a été choisie dans le rôle de Lizzie McGuire, une série longue de trois saisons diffusée sur Disney Channel.

À peine âgée de quatorze ans, Hilary Duff joue donc l’adolescente parfaite et adulée par les jeunes filles, un rôle dans lequel elle se confondra peut-être. À l’issue des trois salves d’épisodes, la jeune actrice est élevée au rang de star et réalise ainsi le rêve de sa mère. Devant le succès que rencontre la série, Lizzie McGuire est adaptée en film et a même failli avoir droit à un reboot, récemment annulé.

Après ces deux projets et le rôle qu’elle a tenu dans Cadet Kelly, un téléfilm américain de la collection des Disney Channel Original Movie, Hilary Duff a tenté tant bien que mal de voler de ses propres ailes. À l’instar de Miley Cyrus ou encore Selena Gomez, il est difficile de prouver au monde entier que l’on est capable de réaliser beaucoup d’autres choses que le simple fait d’être l’une des coqueluches de la franchise aux oreilles aux Mickey. Hilary Duff s’éloigne donc un peu de l’univers de la comédie pour se concentrer sur sa deuxième passion, la chanson.

Deux albums et une opération marketing plus tard

Son premier album Metamorphosis sort en 2003 et lui offre enfin l’opportunité de montrer au monde entier ce dont elle est capable : il entre en hit des charts américains et canadiens et se vend à 4 millions d’exemplaires. Seulement un an plus tard, l’artiste et comédienne dévoile un second album plus intimiste, sobrement intitulé Hilary Duff.

Parallèlement, elle présente sa ligne de vêtements qui est distribuée en France par les magasins Pimkie. Peu de temps après, elle lance son propre parfum produit avec Elisabeth Arden. Deux nouveaux albums et la sortie d’un livre plus tard, l’Artiste estime s’être autorisée un temps de pause nécessaire. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps avant qu’Hilary Duff revienne à ses premiers amours : le petit et grand écran.

Longtemps décriée pour ses choix jugés romantiques et à l’eau de rose, l’actrice s’est essayée au cinéma indépendant avec deux films. Après réflexion, elle s’est certainement demandée pourquoi elle devrait écouter les autres au lieu de suivre ses propres envies. Depuis son enfance, elle ne l’avait que trop fait. Conséquence dramatique de cette surmédiatisation précoce, elle révèle être atteinte d’un trouble psychiatrique : le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Si elle doit se battre contre elle-même, Hilary Duff décide enfin de faire ce que bon lui semble.

D’ailleurs, elle a bien fait puisqu’elle est certainement devenue l’actrice fétiche des comédies romantiques après son rôle dans Love & the City. Dans ce long-métrage diffusé en 2010, elle incarne une journaliste en freelance qui pourrait bien rencontrer l’homme de ses rêves grâce à l’article vendu au magazine Cosmopolitan. Après avoir écrit une histoire centrée sur la façon de trouver l’amour au travail, réussira-t-elle à mettre ses connaissances à profit ?

Il faut croire que cela lui a servi dans How I Met Your Father, dont la série vient d’être renouvelée pour une saison 2. Un changement majeur sera toutefois à prévoir, et il ne déplaira pas aux fans de la fiction : cette suite sera en effet composée de vingt épisodes. L’amour n’est jamais un long fleuve tranquille, c’est pourquoi les déboires amoureux et professionnels de Sophie sont loin d’être terminés. En attendant, tous les épisodes de la saison 1 sont disponibles sur Disney+.

