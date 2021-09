On le sait : les tendances sont cycliques et reviennent par vagues. C’est le cas de la coloration rousse cuivrée, de la coupe mulet, de la choucroute… Et de la frange longue effet baguettes, un must dans les années 1990-2000 !

Depuis plusieurs années, la frange rideau règne en maître sur les tendances cheveux. Mais il semblerait qu’elle soit en passe de se faire détrôner par une camarade qui, elle aussi, a des allures de coiffure vintage : la frange longue effet baguettes !

De Paris Hilton à Nicole Richie (of course) en passant par Hilary Duff, de nombreuses stars d’il y a vingt ou trente ans en portaient. Allez, cherchez un peu, vous allez forcément vous en souvenir.

En tout cas, s’il y en a une qui s’en souvient bien, c’est Jennifer Lopez. Dans la dernière campagne de la marque Coach pour laquelle elle est égérie, l’interprète de Jenny From The Bloc a choisi d’arborer une frange longue lissée à l’extrême qui rappelle de celle des icônes de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

Et comme Jenny from the Block a plus de 174 millions d’abonnés, il se pourrait bien que les coiffeurs soient assaillis de demandes relatives aux quelques clichés postés par la star de 52 ans et la marque américaine…

Une frange plutôt polyvalente

La frange longue et raide a beaucoup plus en commun avec la frange rideau qu’on ne le croit. Relativement faciles à coiffer et à manier comme on le souhaite, elles combinent toutes deux esthétisme et polyvalence ! Des qualité qui les rendent accessibles même pour celles qui peuvent montrer quelques petites hésitations chez le coiffeur, comme l’expliquent Anita Rice et Stephen Buller des salons Buller & Rice à Glamour UK :

« En salon, nous voyons que beaucoup de personnes souhaitent jouer avec la superposition. Les clientes veulent pouvoir incorporer leur frange dans leur coiffure facilement. Cela leur permet de changer de style en replaçant leurs mèches, ce que J-Lo fait souvent avec son style d’ailleurs. La polyvalence est la clé. Vous pouvez soit opter pour un lissage pour obtenir des bords plus nets soit choisir une frange plus longue à coiffer vers l’extérieur pour recréer une vibe très années 70 assez facilement. »

Nos inspirations pour la frange droite

