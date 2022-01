Hilary Duff raconte ce qui aurait dû arriver à Lizzie McGuire dans le reboot annulé

Un reboot de Lizzie McGuire, la fameuse série avec Hilary Duff, devait voir le jour l’année dernière. Malheureusement, Disney n’a pas poursuivi la production… L’actrice a quand même tenu à raconter ce qui aurait dû s’y passer !

Vous n’aviez peut-être pas suivi l’affaire l’année dernière mais un reboot de Lizzie McGuire, la fameuse série qui a fait décollé la carrière de Hilary Duff, devait être produit par Disney.

Malheureusement, Disney n’a pas voulu aller au bout de l’aventure, considérant que l’histoire de la Lizzie McGuire de 30 ans était trop « adulte » pour eux.

Hilary Duff n’avait pas caché sa déception en janvier dernier lorsque la production du reboot avait été abandonné par Disney. Depuis, l’actrice a livré dans une interview pour Cosmopolitan, donnant plus de détails sur ce qu’aurait été l’histoire de Lizzie McGuire à 30 ans.

Hilary Duff a donné quelques détails sur ce qu’aurait été l’avenir de Lizzie à 30 ans. La dernière fois que nous avons vu son personnage, c’était en tant qu’ado, en Italie, dans Lizzie McGuire, le film, aujourd’hui culte pour les enfants des années 2000. Elle raconte :

« Mon personnage retournait vivre chez ses parents car elle découvrait que son futur fiancé la trompait, elle n’en revenait pas et c’était une réalisation pour elle. Elle se disait « Je dois faire des changements dans ma vie car toutes mes certitudes n’en sont plus, et je vais avoir 30 ans. What the fuck ? »