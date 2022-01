Oscar Isaac incarne un nouveau héros Marvel dans la série Moon Knight

Le 30 mars sur Disney+, une nouvelle série Marvel menée par l’acteur Oscar Isaac va voir le jour. Avec un superhéros encore jamais vu : le Moon Knight…

Dans une bande-annonce plus qu’intrigante, Disney + vient d’annoncer la sortie le 30 mars de sa cinquième série originale Marvel : Moon Knight.

Après plusieurs séries originales qui sortent de l’ordinaire avec Wandavision, Loki, ou encore What If, la franchise annonce une toute nouvelle histoire pleine de mystère et de chaos.

"Abandonne-toi au chaos." 🌙 Moon Knight, une série originale, disponible dès le 30 mars en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/fdNUZCX6Pq — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) January 18, 2022

Une aventure entre rêve et réalité

Moon Knight raconte l’histoire de Steven (Oscar Isaac), un homme atteint de troubles du sommeil qui n’arrive plus à distinguer les rêves de la réalité. La bande-annonce mime très bien cette situation, car on ne comprend pas tout ce qui s’y passe.

Ce que l’on comprend cela dit, c’est que Steven va devoir « s’abandonner au chaos » plutôt qu’essayer d’y échapper constamment.

On est ravie de retrouver Oscar Isaac dans ce rôle qui a déjà marqué les écrans plus d’une fois en 2021, notamment avec son rôle dans Dune ou encore Scenes From a Marriage.

Crédit : capture de la bande-annonce Moon Knight

Aux côtés du talentueux acteur, nous retrouverons également Ethan Hawke et l’acteur français Gaspard Ulliel. Leurs rôles cependant, restent encore secrets.

Une nouvelle aventure pour Marvel qui ne cesse de marquer avec des séries originales et ouvre les portes d’une histoire qui promet d’être palpitante.

