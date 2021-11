On vous a concocté une playlist d’accouchement, de Grimes à Debussy en passant par Aya Nakamura

Le jour J, on prépare une valise pour soi et le bébé, mais il n’est pas idiot d’anticiper l’ambiance sonore et de concocter une petite playlist. Voici des propositions ! Libre à vous de piocher dedans…

On ne le sait pas forcément mais il est possible de mettre de la musique pendant son accouchement. Pendant le travail, on s’en doute, car cela peut être très long et il faut bien passer le temps entre deux contractions douloureuses mais cela est aussi possible pendant la naissance à proprement parler du bébé !

Que vous accouchiez à l’hôpital – avec son lot de bip bip de machines et de discussions que l’on ne veut pas forcément entendre du personnel médical — ou à la maison, dans l’intimité, avec une sage-femme, vous pouvez, si vous en avez envie bien sûr, sortir votre téléphone et lancer une petite playlist.

Pour mon accouchement, où une dizaine de personnes étaient présentes (accouchement de jumeaux en urgence !), nous nous sommes sentis bien dépourvus lorsque l’on nous a proposé de mettre de la musique. Mes bébés sont nés sur la chanson des années 1980 Comme une boule de flipper de Corynne Charby.

Est-ce que je le regrette et pense que cela les a traumatisés ? Non. Mais rassurez-vous, la sélection qui suit est bien plus stylée.

Histoire de ne pas paniquer le moment venu et d’anticiper un peu, voici une petite playlist de morceaux, selon vos envies et vos besoins.

Besoin de se relaxer pendant l’accouchement

Deep Blue Day, de Brian Eno

Lemonade, de CocoRosie

Evening Colors, de Laurence Vanay

For the Damaged Coda, de Blonde Redhead

Only Time, d’Enya

Des chansons qui donnent de la force

4Æm, de Grimes

Bobo, d’Aya Nakamura

Jerusalema, de Master KG

Pour tenter de rire un peu

Réussir sa vie, de Bernard Tapie

Boule de flipper, de Corynne Charby

Vis ta vinaigrette, de Marc Drouin

Pour que votre bébé devienne un génie de la musique

Maggot Brain, de Funkadelic

Rêverie, L.68, de Debussy

Le Duo des fleurs, Delibes

The Köln Concert, de Keith Jarrett

Ne mettez pas non plus le son à fond sur des enceintes puissantes, il faut que vous puissiez être à l’écoute de vos sensations et des conseils de la sage-femme !

Retrouvez la playlist d’accouchement sur Spotify

À lire aussi : La valise de maternité en 12 astuces qui changent tout

Image en une : © Workin’ Moms, Netflix