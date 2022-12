À quelques jours de la sortie d’Avatar 2 : La voie de l’eau, que l’on attendait depuis un siècle, James Cameron a confié une anecdote surprenante sur le scénario du quatrième opus…

Alors que l’on est déjà complètement bluffés par Avatar 2 : La voie de l’eau (on patiente encore un peu avant de pouvoir vous en parler), les suites de ce second opus promettent d’être encore plus grandioses.

Aucun retour des producteurs : un scénario parfait ?

C’est en tout cas ce qu’a sous-entendu James Cameron, en décrivant la réaction de ses producteurs à la lecture du scénario d’Avatar 4. Bluffés, ces derniers n’auraient apporté aucune retouche au script, comme l’a confié le réalisateur dans les colonnes de Collider :

« Je ne peux pas vous donner les détails, mais tout ce que je peux dire, c’est que lorsque j’ai rendu le scénario du 2, le studio m’a donné trois pages de notes. Et quand j’ai rendu le scénario du 3, ils m’ont donné une page de notes, donc je m’améliorais. Quand j’ai rendu le scénario du 4, le directeur du studio […] m’a écrit un e-mail qui disait : « Putain de merde. » Et j’ai dit : « Où sont les notes ? » Et elle a répondu : « Ce sont les notes. » »

Fort enjeu autour d’Avatar 2

Si le réalisateur de Titanic ou encore Terminator a plusieurs coups d’avance dans l’écriture de sa saga sur la planète Pandora, c’est qu’il a pour ambition de sortir en tout cinq Avatar, à raison d’une année sur deux jusqu’en 2028. Or, si les producteurs semblent conquis, le sort de la franchise est surtout entre les mains du public. Il faudra que les tickets pleuvent pour rentabiliser un film dont le budget est estimé à 400 millions de dollars et empêcher que les aventures des Na’vi ne tournent au fiasco économique…

Rendez-vous en salles dès ce mercredi 14 décembre pour savoir si Avatar 2 marque la validation d’un succès total ou la fin du rêve bleu de James Cameron !

© Walt Disney

À lire aussi : Pour être rentable, Avatar 2 doit faire aussi bien que Titanic

Crédit de l’image à la Une : © Walt Disney