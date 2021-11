Harry Potter, Batman… les meilleures offres Lego pour le Black Friday sont là

Le Black Friday 2021 est lancé ! Madmoizelle vous aide à vous repérer dans la jungle des (plus ou moins) bons plans avec des sélections d’offres qui valent vraiment le coup. Ici les Lego, pour petits et grands !

Le Black Friday a commencé en France ce vendredi 19 novembre 2021. En boutique physique comme en ligne, les grosses remises, réductions, promotions et bons plans s’accumulent pour qu’on puisse conserver quelques deniers sur son compte.

Côté jouets, il y a d’ores et déjà de quoi se régaler et on vous a concocté une petite sélection de la marque Lego. Ces cadeaux (ou ces achats pour vous, on ne juge pas !) pourront faire plaisir à la fois aux petits mais aussi aux grands (collectionneurs), alors n’hésitez plus !

Le train de marchandises, Lego Duplo

Les petits pourront imaginer tout un tas d’aventures à bord de ce train, avec sons et lumières qui capteront bien leur attention. De 2 à 5 ans.

Pour acheter ce train de marchandises et toute la panoplie qui va avec, au prix de 104,99 euros au lieu de 129,99 euros, c’est par ici !

Le train télécommandé Lego

C’est un gros morceau que ce train Lego, il comporte 677 éléments ! Il ravira les enfants de 6 à 12 ans !

Pour acheter le train Lego City, au prix de 102,49 euros au lieu de 138,99 euros, c’est par ici !

Grue et véhicule de chantier Lego

Cet engin de chantier est parfait pour les fans de construction. Pour les 10 ans et plus !

Pour acheter la grue de chantier au prix de 89,99 euros au lieu de 109,99 euros, c’est par ici !

Lego Harry Potter

La grande salle du château de Poudlard a toujours fait rêver ! Il est maintenant possible de l’avoir dans votre salon (ou dans la chambre des enfants…) grâce à Lego. À partir de 9 ans !

Pour acheter la grande salle du château de Poudlard, au prix 89,99 euros au lieu de 152,39 euros, c’est par ici !

Le bateau pirate

Pour voguer sur des mers dangereuses et aller à la chasse aux trésors ! À partir de 9 ans.

Pour acheter ce bateau pirate très stylé, au prix de 81,49 euros au lieu de 109,99 euros, c’est par ici !

Lego Batman

Ce masque de notre héros est plutôt indiqué pour les adultes mais vous pouvez sans souci le monter avec vos enfants !

Pour acheter ce magnifique Batman, au prix de 45,25 euros au lieu de 59,99 euros, c’est par ici !

Voilà, vous avez maintenant le choix. Et gardons les yeux bien ouverts pour la suite des promotions !

Image en une : © Unsplash