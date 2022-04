Gillian Anderson est Eleanor Roosevelt dans la bande-annonce de la série The First Lady

Gillian Anderson prête ses traits à Eleanor Roosevelt dans The First Lady, une série qui tire le portrait de 3 des plus grandes premières dames de l’histoire des États-Unis : Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama.

Gillian Anderson a fait sensation vendredi 1er avril sur le tapis rose du festival Canneséries, où concourent actuellement 10 programmes télé pour le prix de la meilleure série.

Venue chercher le Variety Icon Award, l’actrice née à Chicago, qui fait carrière depuis 30 ans à Hollywood, est non seulement la star de X-Files, Hannibal et Sex Education, 3 séries cultes, mais aussi d’un nouveau programme, qui fait déjà beaucoup parler de lui.

Il s’appelle The First Lady, et il met en lumière 3 destins sans pareil : ceux de Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama.

The First Lady, un trailer qui se concentre sur Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt est une figure politique, diplomatique et militante américaine, qui a été Première Dame des États-Unis puisqu’elle a été mariée au président Franklin Delano Roosevelt.

La série The First Lady, diffusée à partir du 17 avril sur Showtime, se concentrera sur sa vie conjugale compliquée, son rapport à sa fonction politique et diplomatique, et à sa relation aux États-Unis. Nul doute qu’Eleanor Roosevelt est un personnage suffisamment complexe pour permettre à la série d’explorer différentes tonalités.

The First Lady se concentrera également sur les vies de Betty Ford et Michelle Obama, respectivement incarnées par Michelle Pfeiffer et Viola Davis.

The First Lady via Allociné

Trois femmes au destin bousculé par la fonction de leur époux, dont les gloires et les turpipudes seront auscultées par ce programme de 10 épisodes signé Aaron Cooley (Blood Creek).

Dedans, et si d’ordinaire c’est le bureau ovale qui suscite la curiosité, c’est donc l’aile Est de la Maison Blanche qui est à l’honneur, puisqu’elle est celle dédiée aux Premières dames et leurs affaires. Et ces dernières ne sont pas des moindres.

The First Lady sortira le 17 avril sur Showtime.

À lire aussi : Vous ne sortirez pas indemne de la série politique israélienne The Lesson, on vous le promet !

Crédit photo à la Une : The First Lady via Allociné