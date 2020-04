La gamme à l’huile de Maracuja de Tarte s’agrandit pour le printemps !

Si tu es familière avec la marque de maquillage Tarte, tu n’es pas sans connaître la fameuse huile de maracuja qui fait son succès depuis de nombreuses années.

Multi-usages, riche en bienfaits pour la peau, c’est un peu l’huile miracle qui fait tout ! Et à l’occasion de l’arrivée du printemps, Tarte sort une gamme entière de produits qui en contiennent.

L’huile de maracuja, idéale pour tous les types de peau

Peut-être que tu le savais déjà (moi je l’ai appris très récemment), mais l’huile de maracuja est en fait l’huile extraite des graines du fruit de la passion.

Nourrissante, protectrice du film hydrolipidique de la peau, riche en vitamine C (qui améliore l’éclat du teint) et en antioxydants, elle convient à tous les types de peau grâce à sa texture sèche qui pénètre vite.

Peu surprenant, donc, que Tarte ait décidé d’en fait l’ingrédient star d’une gamme de produits de beauté !

La gamme à l’huile de maracuja de Tarte

Ces produits sont donc un mélange de maquillage et de soin, et ils tombent à pic avec l’arrivée des beaux jours qui me donnent personnellement envie d’avoir un teint frais, lumineux et en transparence.

Ça tombe bien, c’est tout l’objectif de la nouvelle crème teintée au maracuja ! Disponible en 20 teintes, elle permet d’unifier le teint en deux temps trois mouvements : même appliquée au doigt, c’est easy !

Elle a un fini ultra lumineux, très confortable et naturel sur la peau, qui devrait plaire même aux personnes qui n’ont pas vraiment l’habitude de se maquiller.

Crème teintée au maracuja, Tarte, 29,90€

En plus de la crème teintée, tu trouveras une huile à lèvres qui sent ULTRA BON (vraiment ma nouvelle addiction) et qui nourrit les lèvres grâce aux nombreuses huiles qu’elle contient, tout en les gardant très glossy et subtilement teintées.

Huile à lèvres gloss au maracuja, Tarte, 15€

Une brume fixatrice de maquillage vient également s’ajouter aux nouveautés, à côté des anciens produits de la gamme (l’anti-cernes Creaseless et la crème de contour des yeux).

Brume fixatrice au maracuja, Tarte, 28€

Tous les produits sont disponibles en exclusivité chez Sephora !

