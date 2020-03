Hello ma loupiote, et re-bienvenue sur Let It Glow !

Devine qui est avec moi aujourd’hui… Mais oui, c’est bien Mélody, la graphiste et illustratrice de madmoiZelle qui s’est portée volontaire pour peinturlurer sa face avec moi !

Le maquillage pastel, et un challenge pour changer ses habitudes

Mélo, tout comme moi, aime beaucoup se maquiller. Quand je lui ai montré les nouvelles palettes Pastel Obsessions de la marque Huda Beauty, elle m’a dit un truc qui m’a interpellée :

« Wow, c’est trop beau, mais je vois pas comment je pourrais porter ça ! »

Eh bien ma chère Mélo, j’ai l’impression qu’il est temps qu’on sorte de notre zone de confort !

Pour notre petit challenge du jour, j’ai donc maquillé un œil de Mélody avec la palette Mint Pastel sans lui expliquer ce que je faisais, puis elle a dû essayer de reproduire le look aussi précisément que possible, et ensuite on a fait pareil sur moi.

Tu le verras dans la vidéo, c’était assez chouette de devoir recréer des looks qu’on n’aurait jamais réalisés de nous-mêmes, et encore moins avec des couleurs qu’on n’a pas du tout l’habitude de porter !

