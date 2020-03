Que mettre dans ton assiette en mars ? Voici les fruits et légumes de saison !

Depuis que Queen Camille est arrivée à la rédaction, je mange beaucoup plus de légumes qu’avant. On se fait des salades de folie — enfin, elle a les idées et moi j’aide à couper des légumes.

Autant te dire que je suis au taquet sur les fruits et légumes de saison pour savoir ce que mes papilles vont pouvoir tester.

En février, j’ai découvert le brocoli cru et… c’est ma nouvelle passion culinaire !

Les fruits et légumes du mois de mars

L’hiver est long, clairement. Je ne vais pas mentir le fenouil et le céleri, ça ne me donne pas trop envie. MAIS, peut-être que toi derrière ton écran tu as des super recettes à me faire tester ? (N’hésite pas)

Comme le mois dernier, j’aime bien prendre les planches dessinées par l’excellente Billie Blake pour mémo — va la suivre sur Instagram, en plus, elle a un corgi !

Bien sûr, si tu es à court d’inspiration, les recettes madmoiZelles sont là pour te porter conseil :

BORDEL, DU PAIN PERDU À L’AIL ET AU PERSIL. Quelle idée du diable, ça a l’air si bon.

Quelles sont tes recettes du kif à toi ? Partage-les dans les commentaires.

À lire aussi : Qu’est-ce qu’on mange en février ? Voilà les fruits et légumes de saison !