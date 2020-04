L’eye-liner Stabilo de Sephora Collection, qu’est-ce que ça vaut ?

Si je t’ai récemment parlé des marques qui sortiraient au printemps chez Sephora, je ne t’ai pas encore mentionné la toute dernière collaboration de la marque avec (tiens-toi bien)… STABILO !

La collaboration Stabilo X Sephora Collection

Oui, c’est assez fou. Après les produits de beauté Crayola, voilà qu’il est maintenant possible de se maquiller avec un Stabilo !

D’un coup, j’ai un énorme flashback de moi en cours de techno de 6ème, qui me peinturlurais la gueule et les ongles avec mes copines à l’aide de surligneurs rose fluo.

Et dans le fond, je suis presque sûre que je n’étais pas la seule et que c’est précisément la raison pour laquelle Sephora collabore aujourd’hui avec la marque de surligneur si connue.

C’est donc une collection de 4 eye-liners-surligneurs qui est sortie très récemment chez Sephora, et il s’avère que j’ai eu l’occasion d’en tester 2 d’entre-eux !

Pour info, chacun coûte 7,99€, un prix très abordable même si le format est assez petit.

Eye-liner Stabilo, Sephora Collection, 7,99€

Test et avis des eye-liners Stabilo X Sephora Collection

Parmi les 4 teintes, j’ai mis la main sur le noir et le bleu (les autres étant un marron chocolat et un gris souris).

Tout d’abord, laisse-moi te dire à quel point j’ai été impressionnée par la pigmentation ! Comme tu peux le voir dans les swatches ci-dessous, les traits sont opaques et très intenses.

La texture n’est pas du tout sèche, contrairement à ce à quoi je m’attendais.

Pour ce qui est de l’application, c’est là que je suis un peu mitigée. J’ai trouvé que le format n’était pas très facile à manier car le feutre est large et très court (comme un mini-Stabilo, quoi).

En plus de ça, j’ai souvent du mal avec les pointes rigides, je préfère à titre personnel les pointes de feutre plutôt souples qui me permettent de tracer un trait lisse sans à-coups.

La première fois, j’ai utilisé l’eye-liner noir et je n’ai pas franchement adhéré, mon trait était intense mais pas lisse du tout, et j’ai eu beaucoup de mal à tracer la pointe externe du liner.

En fait, même l’endroit le plus fin du feutre me paraît trop épais pour faire une belle « wing » ultra pointue.

Bizarrement, quand j’ai testé la teinte bleue, j’ai eu l’impression de beaucoup moins galérer, mais j’ai quand même eu du mal à être précise pour la pointe une fois de plus.

Je t’ai mis des photos ci-dessous pour que tu voies le résultat sans mascara (pour le zoom), puis avec (la photo avec ma tête entière).

Comme tu peux le voir, le résultat n’est pas ultra précis, mais ça fait assez bien le job. En tout cas je trouve que de loin ça n’est absolument pas choquant, et la couleur est jolie.

En dehors de ça, la tenue de ces eye-liners Stabilo est plutôt impressionnante : pas d’effritement, pas de bavures, le trait tient bien en place pendant toute la journée.

Conclusion : faut-il acheter les eye-liners Stabilo X Sephora Collection ?

Je t’avoue que j’ai un peu de mal à me positionner face à ces eye-liners Stabilo. Après mon premier essai je me suis dit « Nope, c’est nul », et après deux ou trois tests, je me dis qu’il y a moyen d’en faire quelque chose.

Il s’agit à mon avis d’un coup à prendre, comme c’est souvent le cas avec les eye-liners de toute façon.

En tout cas si je pouvais te conseiller un truc, ça serait d’en choisir un de couleur si tu souhaites investir : clairement, le noir n’a aucune valeur ajoutée selon moi, on trouve des eye-liners bien plus pratiques ailleurs.

Je trouve malgré tout l’idée originale, même si un peu gadget à mon avis, et ça peut être un produit rigolo à ajouter à sa collection de maquillage !

Pas l’eye-liner de l’année, donc, mais l’idée n’est pas mauvaise.

Et toi, est-ce que tu as eu l’occasion de tester ces eye-liners Stabilo ? Est-ce qu’ils te font envie ?

À lire aussi : La gamme à l’huile de Maracuja de Tarte s’agrandit pour le printemps !