Et le top des marques beauté auxquelles les consommatrices font le plus confiance est…

Eh bien aujourd’hui, grâce aux analystes de money.co.uk et aux avis publiés sur le site Trustpilot, on sait désormais quelles sont les marques spécialistes de l’hygiène/beauté qui sont plébiscitées par les consommateurs et les consommatrices ! Enfin, pas tout à fait…

Des mastodontes dans le top des marques beauté

Dans le top des marques beauté les plus fiables selon money.co.uk, on retrouve six noms bien connus de nos salles de bains : les cinq premières sont des marques de grande consommation, et la dernière est spécialisée dans les produits de luxe.

Colgate – 3,9/5

Dove – 3,9/5

Maybelline – 3,7/5

Gillette – 3,2/5

Nivea – 2,6/5

Shiseido – 2,6/5

Bien implantées dans les rayons beauté du monde entier, ces marques ont toutes de nombreuses années d’existence (presque 150 ans pour Colgate), d’expertise et de bilans annuels à neuf chiffres. Un dernier point qui a sûrement facilité leur présence dans ce top, au détriment des avis clients.

Une méthodologie axée sur la valeur financière plutôt que sur l’expérience client

Pour arriver à ce top, les professionnels de money.co.uk ont compilé les notes Trustpilot (en date du 4 novembre 2021) des 100 plus grandes marques au monde selon des sites comme Forbes et Consumer Goods. Elles ont ensuite été classées dans différentes catégories comme la mode, la food, la technologie, le divertissement et, sujet de cet article, la beauté.

Pour avoir la chance de faire partie du top, une marque de cosmétiques ou de produits d’hygiène devait donc avoir été présélectionnée par des magazines qui se focalisent essentiellement sur l’aspect économique des entreprises, notamment sur leur valeur financière et leur chiffre d’affaires.

Rien d’étonnant, donc, à trouver Nivea dans le top (marque du groupe allemand Beiersdorf, qui a réalisé 1,9 milliard d’euros de CA au premier trimestre 2021) alors que sa note de 2,6/5 n’est pas spécialement reluisante.

Peut-on alors dire que ce top est représentatif des marques beauté auxquelles les consommatrices et les consommateurs font le plus confiance ? Pas vraiment.

Sur Trustpilot, des marques plus « confidentielles » (on s’entend, hein, elles ne sont pas non plus vendues sur les marchés) comme REN Skincare (4,4/5), Facetheory (4,7/5) et The Ordinary (4,1/5) affichent des notes bien plus élevées que Colgate et Dove, les deux gagnants ex aequo de l’étude.

Alors, à quand un top fondé sur la véritable expérience client ?

