Le sens de l’esthétisme semble avoir changé de trajectoire pour révéler une nouvelle façon de maquiller ses lèvres en gommant son arc de cupidon. Eh oui, c’est ça 2021 !

Il y a eu une période ou souligner les contours de sa bouche était un art que seules les initiées savaient pratiquer à la perfection. En cette période, le teint se devait d’être mat pour qu’on ne confonde pas éclat et excès de sébum, les faux-cils se portaient version XXL et le smoky eye était LA tendance à suivre de près.

Et puis entre-temps, les codes changent et les influences se diversifient.

Aujourd’hui, avec l’attrait de la génération Z pour tout ce qui touche de près ou de loin aux années 2000, les tendances évoluent. Après l’overlining qui consiste à dépasser largement les contours de sa bouche pour rendre ses lèvres plus charnues, c’est au tour des #BratzLips de faire leur entrée dans le monde très vaste de la beauté !

L’idée ici, c’est de gommer totalement l’arc de cupidon pour obtenir une bouche pulpeuse et une lèvre supérieure uniformément arrondie.

Une tendance inspirée du mouvement Bratz et des anime japonais

Depuis quelques année, les Bratz fascinent la génération Z qui copie les tenues et s’inspire des makeup surréalistes de ces poupées au look pointu. Mais la popularité des anime japonais et le mouvement cosplay qui s’y attache sont également des terrains fertiles pour brouiller la frontière entre le réel et l’imaginaire, jusqu’à donner lieu à cette tendance beauté !

« À l’origine, ça vient du monde du cosplay : de plus en plus d’e-girls et d’e-boys utilisaient cette technique », explique Marina Mansour, responsable des partenariats beauté pour le média Kyra à I-D. Elle poursuit :

« Au fur et à mesure qu’elle grandissait et qu’elle devenait connue, comme elle rend vos lèvres plus pulpeuses et que beaucoup d’utilisatrices de maquillage aimaient son apparence, c’est devenu une tendance beaucoup plus large — une nouvelle base, même. »

Le hashtag #bratzlips, très populaire sur les réseaux sociaux

Cette nouvelle façon de se maquiller la bouche a tellement gagné en popularité que sur TikTok, le #bratzlips a fait plus de 9,5 millions de vues toutes vidéos confondues. Et ça, c’est sans compter les centaines de hacks sur le sujet publiés sur les réseaux !

De son côté, Jade, alias @dartthjader (1,9 millions de followers sur TikTok) explique à I-D pourquoi elle ne jure que par cette tendance :

« Personnellement, je trouve que ça ajoute plus de forme à mon visage et complète vraiment un look pour moi. J’aime aussi le côté caricatural de cette technique. Je suis très fan d’anime où les personnages n’ont généralement pas d’arc de cupidon défini, c’est donc de là que vient mon inspiration pour le style. Ça fonctionne également très bien avec mes cosplays et leur donne beaucoup plus de vie. »

Le tuto pour des #bratzlips réussies

