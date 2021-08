Il existe des tas de petites astuces beauté qui peuvent s’avérer très utiles sur TikTok. Mais aussi pas mal de hacks à prendre avec des pincettes… Le skin icing (l’utilisation d’aliments congelés à même la peau) en fait partie.

Alexa Rae Loebel est une influenceuse américaine. Sa page, sur laquelle elle partage des astuces food et beauté, comptabilise près de 157.7K followers, très actifs. Et parmi les vidéos les plus populaires de son compte, il y a celles (oui elles sont plusieurs) où elle expérimente l’utilisation d’un concombre gelé à même la peau…

Le but : gommer les pores, faire disparaître les cernes et évidemment obtenir une meilleure santé globale de l’épiderme. Mais si cette pratique peut avoir quelques bénéfices, les risques pour la peau sont eux aussi, bien présents.

Les bénéfices de la glace sur la peau

Lorsque le froid rentre en contact avec la peau, celui-ci offre des résultats plutôt spectaculaires, notamment sur l’apparence des pores ou encore sur la régulation de l’acné. Selon l’experte et esthéticienne de stars Renée Rouleau, interviewée par Vogue Us :

« Cela stimule la circulation, permettant au système immunitaire du corps de se calmer et d’éliminer les imperfections et les kystes. »

Cette technique peut aussi aider à estomper les cernes en « dilatant les vaisseaux sanguins et en répartissant toute l’accumulation lymphatique sous la peau », raconte le dermatologue Dendy Engelman à Well+Good.

Pour finir, un traitement par le froid peut aider à exfolier la peau pour affiner son grain d’après le dermatologue Hadley King interrogé par Byrdie :

« Le froid peut aider à éliminer la couche externe des cellules mortes de la peau et à stimuler les nouvelles cellules en dessous pour qu’elles se développent de manière plus uniforme, plus douce. »

Les bénéfices du concombre sur la peau

Constitué à 95% d’eau, le concombre est idéal pour booster l’hydratation de la peau. Plutôt astringent, il a tendance à resserrer les pores et à lutter contre les petites imperfections qui peuvent se pointer grâce à sa teneur en cucurbitacine E, une toxine naturelle aux propriétés anti-inflammatoires.

Riche en vitamines, antioxydants et oligoéléments, il permet de travailler l’élasticité de l’épiderme et lutte contre les cernes.

Pourquoi il faut se méfier de cette technique repérée sur TikTok

Mais même si la glace et l’utilisation d’un concombre peuvent présenter des avantages, leur utilisation par Alexa Rae Loebel n’est pas hyper safe.

En premier parce qu’elle applique le légume à même sa peau, sans gaze de protection. Les risques liés à cette pratique sont très simples : la brûlure et l’apparition d’engelures sur le visage !

Et oui, la peau sur cette zone est si fine et fragile qu’elle peut très mal supporter ce contact direct avec le froid extrême… Les épidermes les plus sensibles et réactifs peuvent même cloquer et laisser apparaître des rougeurs quelques heures après l’utilisation du concombre.

Vous voulez bénéficier de tout ce que le froid peut vous apporter de meilleur ? On vous conseille plutôt de vous tourner vers un spécialiste de la peau, qui saura comment procéder. Des précautions que Hadley King valide :

« Il est important que cela soit fait par un professionnel bien formé pour éviter les risques possibles comme les brûlures, les engelures et les lésions nerveuses. Il faut aussi savoir que l’utilisation de glace est plus sûre pour les peaux pâles : elle peut créer une décoloration chez les personnes à la peau plus foncée ou bronzée. »

Bien que le froid soit sans danger pour la plupart des types de peau, le docteur King recommande d’être prudente si vous avez une peau sensible ou une peau qui réagit aux changements de températures. Alors attention aux hack TikTok qui impliquent l’utilisation de glace sur l’épiderme…

À lire aussi : Manger du miel congelé, ça cartonne sur TikTok… et ça abîme bien la santé au passage

Crédits de l’image de une : @Alexa Rae Loebel.