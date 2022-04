Elisabeth Moss en journaliste à la recherche de son agresseur dans une nouvelle série, c’est un oui !

Vous pourrez bientôt découvrir l’adaptation du roman de Lauren Beukes Les Lumineuses en série, portée par Elisabeth Moss. De quoi faire trembler d’impatience.

Côté séries originales, Apple TV+ n’a rien à envier à ses concurrents (comme Netflix et autres Amazon Prime Video), dont on parle pourtant beaucoup plus.

La plateforme d’Apple a même réalisé un sans faute depuis sa création, délivrant des programmes aboutis, pointus et éclectiques comme Ted Lasso, Slow Horses, Servant et bien d’autres encore.

Désormais, son catalogue se pare d’une nouvelle merveille. Ça s’appelle Shining Girls et ça met d’ores et déjà l’eau à la bouche.

Shining Girls, l’adaptation sérielle de Les Lumineuses

Shining Girls via Allociné

Elisabeth Moss enchaine les rôles marquants. Non contente d’avoir été la figure de proue de The Handmaid’s Tale, aka l’un des programmes les plus enthousiasmants de notre décennie, et d’avoir ébloui les salles obscures via plusieurs films à succès parmi lesquels Invisible Man, elle sera désormais l’héroïne de la série Shining Girls, réalisée par Silka Luisa.

Shining Girls, c’est à l’origine un roman, titré Les Lumineuses. Sorti en 2013 et écrit par Lauren Beukes, Les Lumineuses raconte l’histoire d’une journaliste de Chicago qui survit à une agression brutale.

Évidemment, sa vie ne sera plus jamais la même après cet événement. Bien décidée à reprendre le contrôle de sa vie, elle part donc à la recherche de son agresseur.

Pour incarner la journaliste, c’est donc Elisabeth Moss qui s’y colle et livrera sans doute une performance à la hauteur de sa carrière pour l’instant impeccable.

À ses côtés, on retrouvera les actrices Phillipa Soo et Amy Brenneman.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée par Apple TV+.

Crédit photo à la Une : Elisabeth Moss dans Shining Girls via Allociné