Éducation nationale : trois mesures (pas sérieuses du tout) pour aider le gouvernement à sauver l’école

Emmanuel Macron est bien décidé à remettre la France au pas. Dans une optique de « réarmement civique », le président a même avancé des mesures visant à discipliner et à forger les petits citoyens de demain. Si ces décisions font beaucoup parler, le président de la République aurait pu aller encore plus loin. Voici 3 idées (pas sérieuses du tout) pour l’inspirer.

Comment remettre la France au pas ? Dans un pays ravagé par l’indiscipline, notre président de la République affronte à un défi de taille : remettre de l’ordre dans l’Hexagone.

Pour ça, Emmanuel Macron vise directement le bastion de la nation : l’école de la République. Jadis glorieuse, désormais taudis déchu, cette école pourrait pourtant renaître de ses cendres pour enfin remplir son rôle originel : former des citoyens patriotes et bien élevés.

Le président s’est déjà attaqué tenue des élèves et prévoit de renforcer l’éducation civique, mais franchement, quitte à aller toujours plus loin, ne pourrait-il pas aller encore plus loin ?

C’est ce qu’on lui suggère ici.

Idée n°1 : le service militaire pour les 3 – 6 ans

Si Napoléon savait ce que l’humanité est devenue, il aurait honte. HONTE. Non seulement nous ne faisons plus d’enfants, mais les quelques exemplaires restants démentent formellement la théorie de sélection naturelle. Faible et paresseuse, notre jeunesse antipatriotique aux cheveux bleus, envisage à présent le reste du monde comme un plateau géant pour filmer ses vidéos TikTok.

Vous savez comment nos aînés considéraient les autres pays ? Comme des ennemis potentiels. Parfaitement. Cette saine vision des choses était inculquée lors d’un service militaire formateur qui devrait être remis au goût du jour.

Pour éviter que notre société ait le temps de dépraver nos enfants, il faut les cueillir à la source, à l’âge où leurs petits cerveaux ne sont pas encore pervertis par l’idéologie antimilitariste de leurs professeurs syndicalistes gaucho. Je suggère donc trois mois de service militaire annuel, de trois à six ans.

En outre, tous les élèves seront tenus de participer à la fanfare de l’école, qui défilera chaque année pour le 14 juillet.

À lire aussi : Amélie Oudéa-Castéra : on vous résume la polémique autour de la scolarisation des enfants de la ministre de l’Éducation nationale

Idée n°2 : élire la Maman du mois

Aurore Bergé, ex-ministre de la famille et des solidarités, proposait récemment de condamner les parents défaillants à des travaux d’intérêt général.

Cette mesure n’a aucun sens, les smartphones n’ont pas de bras et ne peuvent pas ramasser les mégots jetés sur le bord de la route. Les enfants d’aujourd’hui sont livrés à eux-mêmes, victimes de l’extinction d’une race indispensable au maintien de notre ordre sociétal : les mères méritantes.

Ces dernières décennies, la plupart des bonnes mamans ont été remplacées par des matrices humaines dont l’activité principale consiste à se plaindre sur les réseaux sociaux, à peine l’enfant né. Notre époque a confisqué aux femmes le bonheur d’être mères et déculpabilisé les marâtres carriéristes et démissionnaires. Nous devons encenser les mamans irréductibles qui, malgré la pression, malgré les obstacles, consacrent encore et toujours leur vie à l’éducation de leurs enfants et citoyens de demain.

Ces mères devraient être valorisées, je propose donc que tous les établissements décernent le prix de Maman du mois, à une mère qui l’aura particulièrement mérité, lors d’une cérémonie mise en musique par la fanfare patriotique de l’école.

À lire aussi : Uniforme à l’école : voici le contenu de l’expérimentation souhaitée par le ministère de l’Éducation nationale

Idée n°3 : des heures de ménage et de bricolage pour les enfants de chômeur

À force de lire des commentaires Facebook, j’ai finalement compris pourquoi l’éducation nationale manquait tant de moyens : tous les deniers de l’État sont attribués aux chômeurs et aux assistés. Il me semble donc normal que leurs enfants, scolarisés gratuitement, compensent les pertes occasionnées par leurs parents paresseux. Le ménage des salles de classe et les travaux de maintenance (électricité, réparation, peinture) devraient être assurés par les enfants de chômeurs.

Cette proposition présente plusieurs avantages. Premièrement, elle enseigne la dure réalité de la vie à des gamins ultra-privilégiés, dont les parents gagnent des millions d’euros mensuels de prestations sociales ! Deuxièmement, cette mesure formera professionnellement ces élèves, afin qu’ils ne reproduisent pas leur modèle familial honteux. Pour finir, ce système de rétribution indirecte permettra de réinjecter ailleurs les fonds jusque-là destinés à la rémunération des agents territoriaux responsable de ces tâches. Ces économies permettront de financer… Mais non, pas du personnel supplémentaire dans les écoles et les hôpitaux, voyons. Le service militaire dont je parlais plus haut !

Et vous ? Quelles mesures scolaires envisagez-vous pour sauver la France ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.