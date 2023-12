Uniforme à l’école : voici le contenu de l’expérimentation souhaitée par le ministère de l’Éducation nationale

Date, tenues, prix… Franceinfo a dévoilé le contenu de cette expérimentation qui doit commencer en septembre 2024.

Longtemps discutée et débattue, l’expérimentation de l’uniforme à l’école sera bientôt mise en place, a révélé franceinfo. Le gouvernement veut le tester dans une partie des écoles, collèges et lycées de France, là où les collectivités se portent volontaires.

200 euros le kit d’uniforme

L’expérimentation doit commencer à la rentrée de septembre 2024, voire dès le printemps pour les collectivités les plus motivées. Parmi elles, les villes de Tourcoing, Reims, Nice et les départements de l’Allier et des Alpes-Maritimes et la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre autres.

Le kit sera composé de cinq polos, deux pulls et deux pantalons. Son prix ? 200 euros. Mais les familles n’auront rien à payer, pour l’instant, l’Éducation nationale prévoit un financement de ces uniformes à moitié par l’État et à moitié par la mairie, le département ou la région volontaire.

Certains élus ont déjà imaginé personnaliser la tenue, avec un écusson, selon les territoires. Chaque enfant aura droit à un vêtement neuf de rechange par an, si le modèle devient trop court ou s’il est abîmé. Pour les plus petits, une blouse ou un tablier sont envisagés pour les élèves en maternelle.

Avant de se lancer, chaque établissement devra valider le projet en conseil d’administration ou en conseil d’école pour inscrire la mesure dans le règlement intérieur. L’expérimentation bénéficiera d’un suivi scientifique, d’une évaluation du climat scolaire et de l’ambiance en classe, rapportent nos confrères de franceinfo.

