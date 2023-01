Égalité à l’école : On n’a pas besoin d’uniformes, mais d’éducation sexuelle

Pour le RN (Et Brigitte Macron) l’uniforme gommerait les inégalités entre les élèves. Ces délires traditionalistes et pro-laïques s’arrangent avec l’histoire et ignorent volontairement la réalité du terrain.

Et si on imposait l’uniforme aux élèves ? Pour le Rassemblement national, ce serait la solution miracle pour gommer les inégalités en milieu scolaire. Hier, l’Assemblée nationale a rejeté un projet de loi présenté par le RN, sur le port obligatoire d’une tenue unique à l’école. Malgré ce refus, les députés RN ont pu compter sur le soutien involontaire de Brigitte Macron qui déclarait quelques jours plus tôt être favorable à un « retour » de l’uniforme, à l’image de celui qu’elle avait connu. Cette déclaration a transporté le débat hors des sphères ultra-conservatrices françaises. Mais était-ce bien nécessaire ?

Le retour aux valeurs traditionnelles, un investissement payant

Depuis toujours, les partis conservateurs défendent un retour aux valeurs traditionnelles, garantes d’une société respectueuse de la patrie et de la famille. En proposant de réinstaurer une tenue scolaire unique, le RN fait mouche. Et réécrit l’histoire au passage, comme l’explique François Dubet, sociologue spécialiste de l’école et des inégalités au quotidien Libération :

On (…) ne peut pas se targuer d’un retour à un ancien système puisqu’il n’a jamais existé (…) En France, on est en train d’inventer une tradition, une histoire. C’est étrange. Je pense que c’est pour faire plaisir aux courants les plus conservateurs, tout simplement. François Dubet, Libération, 12 janvier 2023

Pour défendre sa proposition de loi, le groupe politique brandit l’argument de l’égalité entre tous les élèves. Cette mesure permettrait de gommer tous les signes de richesse extérieure, et de religion, bien entendu.

Brigitte Macron, et son uniforme d’élève privilégiée

Le Rassemblement National a trouvé une alliée de taille en la personne de Brigitte Macron. Lors d’un entretien accordé aux lecteurs du Parisien la semaine dernière, l’ancienne professeure de français a été interrogée sur le sujet. Elle s’est alors déclarée favorable au port de l’uniforme, avant tout pour des raisons pratiques :

J’ai porté l’uniforme comme élève : 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. (…) Cela gomme les différences, on gagne du temps (…) et de l’argent. Donc je suis pour le port de l’uniforme à l’école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. Brigitte Macron, Le Parisien

Pourtant, l’uniforme que cite Brigitte Macron, n’est pas un vecteur d’égalité, il s’agit au contraire d’un fort marqueur social :

Il n’y en a jamais eu (ndlr d’uniforme) en France. (…) Les jupes bleues plissées et autres, c’était dans les écoles chics privées, pas dans l’école de Jules Ferry. On disait aux parents d’acheter une blouse pour que leurs enfants ne se salissent pas, mais pas du tout dans un souci d’anonymat.(…). Je suis entré à l’école élémentaire en 1950 et quelques, je n’ai jamais vu d’uniforme. François Dubet, Libération, 12 janvier 2023

L’uniforme, une arme inutile pour lutter contre les inégalités

L’idée d’un uniforme comme solution miracle à tous les problèmes d’équités éducatives tient du fantasme, d’autant plus que les inégalités les plus fortes ne s’observent pas entre les élèves d’un même établissement, mais d’un établissement à l’autre.

On ne peut non plus s’empêcher d’y voir encore une fois une attaque à peine dissimulée contre les élèves de confession musulmane qui sont priés de ne surtout pas montrer qu’ils existent.

La laïcité, c’est le droit des individus d’être protégés dans leur singularité et là, on dit que tout le monde est pareil et qu’on sépare l’école de la société. C’est une laïcité autoritaire, pas la tradition laïque. La laïcité vue par Zemmour. François Dubet, Libération, 12 janvier 2023

Le sociologue nous rappelle également qu’il y a quelques semaines, Pap Ndiaye assurait que ce n’était pas à l’État de légiférer sur les tenues des élèves, mais aux établissements de fixer des règles.

Il existe de nombreuses mesures qui permettent de lutter contre les inégalités à l’école. Comme les cours d’éducation sexuelle pourtant tant critiqués par ces mêmes députés qui brandissent l’uniforme comme solution simpliste à des problématiques complexes. La différence, c’est peut-être que l’uniforme vise à effacer toutes les différences, quand les cours sur l’égalité permettent à l’inverse de les assumer.

Crédit photo image de une : Pexels

