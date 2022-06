Déodorant challenge : pourquoi ce nouveau défi TikTok commence à inquiéter ?

Réseau social clivant, TikTok peut à la fois être un lieu où les tendances beauté peuvent éclore et où des challenges, parfois dangereux pour la santé, peuvent voir le jour. C’est le cas du « déodorant challenge » qui commence à inquiéter les parents et les dermatos.

Aïe aïe aïe. Encore un challenge TikTok qui tourne mal ! Après le Labello Challenge, qui incitait les plus jeunes à couper une partie de leur baume à lèvres pour matérialiser leur mal-être (et à se suicider une fois le tube terminé), un autre défi voit le jour sur la plateforme. Il s’appelle le « déodorant challenge ». Et de nombreux adolescents en ont déjà fait les frais.

Le concept ? Se pulvériser du déodorant à même la peau afin de ressentir une sensation de fraîcheur et de résister à la douleur le maximum de temps possible. Une pratique dangereuse puisqu’elle peut littéralement brûler l’épiderme de façon plus ou moins profonde (en fonction de la résistance de chacun et du temps de pulvérisation).

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé pour une fillette de 10 ans vivant en Angleterre qui, en tentant de réaliser le défi, s’est brûlée les bras et les mains, nécessitant peut-être une greffe de peau. « Je n’arrivais pas à y croire » témoigne sa mère Jamie Prescott, dans une interview accordée au Mirror, elle poursuit : « Quand j’ai vu ses mains, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Son amie l’a fait en premier, mais pas aussi longtemps, puis elle a essayé. Elles étaient juste en train de jouer avec le déodorant »

Une dermatologue Américaine, Docteur Chloe Goldman, a publié sur Instagram y a quelques semaine une photo d’une patiente ayant réalisé le déodorant challenge, et la brûlure infligée par l’aérosol est assez impressionnante. Attention, l’image ci-dessous peut choquer les plus sensibles.

Mais que fait TikTok face à tous ces challenges dangereux ?

Face au nombre de challenges dangereux qui naissent sur TikTok, l’application essaie tant bien que mal de renforcer sa sécurité surtout pour les plus jeunes car « le bien-être de sa communauté » est une priorité. Et s’il est vrai que les vidéos du déodorant challenge sont dorénavant difficilement trouvables sur la plateforme, cette dernière est souvent en retard quand il s’agit de la suppression de vidéos dangereuses mettant en scène des challenges portant atteinte à la santé des plus jeunes. En attendant, c’est aux parents, parfois dépassés par l’ampleur des défis toujours plus WTF d’ouvrir l’oeil… Ce qui n’est pas toujours facile.

Crédits de l’image de une : @biancobeauty.