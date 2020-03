I Love Me, la chanson self-love de Demi Lovato qui va te faire du bien !

Aujourd’hui, Mymy a écrit une tribune brillante pour la journée du 8 mars à propos du mythe de la « cool girl de 2020 » pour passer un message d’amour aux « féministes imparfaites ».

Demi Lovato a elle aussi sorti un hymne au self-love aujourd’hui, 6 mars 2020.

Dans I Love Me, Demi Lovato se met à nu et explique qu’elle a du mal à se sentir à la hauteur.

Flippin’ through all these magazines

(Feuilletant tous ces magazines)

Tellin’ me who I’m supposed to be

(Qui me dise qui je suis censée être)

Way too good at camouflage

(Bien trop bonne en camouflage)

Can’t see what I am, I just see what I’m not

(Je ne vois pas qui je suis, juste qui je ne suis pas)

I’m guilty ’bout everything that I eat (Every single day)

(Je suis coupable de tout ce que je mange (chaque jour))

Feelin’ myself is a felony

(J’ai l’impression d’être une traitre)