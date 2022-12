Comment se faire plaisir sans se ruiner avec Zalando Privé

Vous connaissez probablement Zalando, la boutique en ligne de vêtements, accessoires et chaussures. Mais connaissez-vous sa petite soeur ?

Zalando Privé, c’est une plateforme de ventes privées mode et lifestyle, proposant plus de 2500 marques à prix réduits. Chaque jour, toute l’année, le site internet vous régale d’offres exclusives allant jusqu’à 75 % de réduction. De quoi se faire plaisir sans se ruiner.

Zalando Privé embrasse les tendances

Une idée reçue sur les ventes privées, c’est qu’elles ne proposent que des fins de séries ou des collections passées. Avec Zalando Privé, c’est tout le contraire. Vous pouvez retrouver sur la plateforme des pièces tendances, de tous les styles : des sweatshirts streetwear aux robes de soirée, en passant par des vêtements de sport et des pyjamas. Rien ne passe à la trappe.

Le style, c’est un peu comme un super-pouvoir. Grâce à lui, il est possible de faire de grandes choses. Mais surtout, avec le style, il faut s’amuser, expérimenter, et s’aimer dans ses vêtements. Et ça, Zalando Privé vous le permet.

Mais Zalando Privé, ce n’est pas que de la mode à petits prix. Vous pouvez remplir votre dressing et redécorer votre salon sur la même plateforme, en deux temps trois clics. Des ventes privées de décoration, de vaisselle ou encore de literie sont régulièrement mises en ligne.

Shoppez ce qui vous plaît vraiment

Vous avez forcément, quelque part dans votre dressing, un vêtement que vous avez acheté il y a quelques mois, et que vous n’avez jamais porté. Encore un sale coup des achats compulsifs.

Avec Zalando Privé, vous avez la garantie de n’acheter que des articles que vous voulez vraiment. Tous les jours, de nouvelles offres sont disponibles sur la plateforme, pour une durée de quelques jours. Vous n’avez plus qu’à attendre qu’une des marques que vous aimez apparaisse sur le site, et vous pourrez vous offrir une pièce que vous voulez réellement, et que vous porterez.

Adopter un rythme d’achat de vêtements plus raisonné, tout en acquérant uniquement des articles que vous serez fières de porter. Le compromis parfait, finalement.

Comment ça marche ?

Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de Zalando Privé :

L’inscription est totalement gratuite . Vous pouvez créer un compte ou vous connecter à votre compte Zalando, Google ou Apple existant.

. Vous pouvez créer un compte ou vous connecter à votre compte Zalando, Google ou Apple existant. Pour ne manquer aucune offre sur vos marques préférées, vous pouvez activer les notifications sur l’application Zalando Privé ou vous inscrire sur la newsletter .

sur l’application Zalando Privé ou vous inscrire sur la . Partez à la chasse aux trésors ! Promenez-vous, divaguez, flânez entre les pages du site et trouvez votre bonheur.

Pas d’inquiétude si vous avez un doute sur la taille ou sur la coupe d’un produit : le retour est gratuit sous 31 jours. De quoi être sûre à 100 % que cette pièce vous va à ravir.

