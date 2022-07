Cette technique géniale pourrait empêcher vos enfants de se faire kidnapper

Une technique toute simple, qui peut vous permettre d’éviter un drame.

La plateforme TikTok regorge de trucs et astuces, c’est assez incroyable. Alors oui, on peut tomber sur des vidéos de chats cons, de gens qui dansent, qui se maquillent, qui font des trucs chelous, mais il y a aussi quelques pépites qui peuvent débouler dans votre TL et vous filer des idées vraiment pas bêtes.

C’est le cas avec cette vidéo, partagée par une mère de six enfants.

TikTok : une astuce transmise à ses enfants pour ne pas se faire enlever

En tant que parent, même si on essaye d’être vigilants et d’avoir en permanence des yeux derrière la tête pour surveiller nos enfants, les drames peuvent arriver bien vite.

C’est un fait : le monde est aussi peuplé de mauvaises personnes. Et pour protéger nos mômes, il faut parfois redoubler d’inventivité.

Dans la vidéo ci-dessous, cette mère de famille explique avoir appris à ses enfants, si jamais ils sont dans un parc bruyant avec d’autres personnes par exemple, et qu’une personne veut les kidnapper, de ne pas hurler.

Hurler dans un endroit remplie de cris d’enfants, ça ne sert à rien. Par contre, elle leur a expliqué qu’il fallait qu’ils hurlent tous les gros mots qu’ils connaissaient, aussi fort que possible.

Pourquoi ? Personne ne se retourne sur un enfant qui crie dans un endroit déjà bruyant, mais on se retourne forcément sur un enfant qui hurle des injures. Et si on se retourne, on peut voir le danger et intervenir.

Bon, le problème, c’est que selon l’âge des enfants, ils ne connaissent pas encore forcément de gros mots, mais c’est quand même une astuce pas bête du tout. Il ne faut juste pas qu’ils l’utilisent n’importe comment et qu’ils en profitent pour balancer toutes les injures qu’ils connaissent sans raison valable, les bougres.

