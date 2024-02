Cette saison c’est sûr, votre coiffure va prendre des airs texans

L’ouest américain et plus spécifiquement l’univers country n’a jamais autant inspiré la beauté. La coiffure du moment ? Les « Texan hair » aka un brushing volumineux et glamour digne de Dolly Parton.

Les domaines de la mode et de la beauté sont en perpétuelle mutation suivant ainsi les tendances et les innovations du moment. Récemment, c’est tout l’esthétisme cow-boy et country qui a inspiré les créateurs. On pense notamment au défilé automne-hiver 2024-2025 de la maison Louis Vuitton drivé par Pharrell Williams ou encore aux silhouettes néo-western, de Willy Chavarria.

Par la suite, certains artistes, comme Beyonce ou encore Lana Del Rey ont suivi la tendance en teasant le lancement prochain d’albums en décalage total avec leur identité musicale habituelle qui seront placés sous le signe de la musique country.

Un virage à 360 degrés qui va très probablement ponctuer les mises en beauté du monde entier, à commencer par le domaine de la coiffure !

Qu’est-ce que les « Texan hair ? » ?

Directement inspirée des coiffures que l’on retrouve dans l’état du Sud-Est des États-Unis, les Texan Hair ont été démocratisés par des artistes de renom comme Dolly Parton, Patty Loveless ou encore Reba McEntire. L’idée ? Obtenir le brushing bouclé le plus volumineux possible avec des ondulations souples mais bien formées.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour réussir ce challenge, pas de secret, vous allez avoir besoin d’un spray texturant, pour donner volume et porosité à vos cheveux, mais aussi… De bigoudis. Le but ? Créer de belles boucles qui tiennent ! Evidemment, une fois formées, il va falloir les faire tenir en vaporisant une bonne dose de laque sur l’ensemble de votre chevelure. Pour vous donner une idée du travail qui vous attend, voici des vidéos et des photos qui pourront aussi bien vous inspirer, que vous décourager.

https://www.tiktok.com/@juanstylez/video/7335227408561458478?q=texan hair&t=1708440360543

Les photos et vidéos d’inspirations

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

https://www.tiktok.com/@tylerxhair/video/7336285323586063647?q=texan hair&t=1708440360543

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.