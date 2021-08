C’est prouvé, le lait maternel des vaccinées contient des anticorps contre le Covid-19

Une nouvelle étude américaine a trouvé des anticorps contre le Covid-19 dans le lait maternel de soignantes allaitantes ayant été vaccinées. Une raison de plus pour les jeunes mères de faire leurs deux doses.

On savait déjà que le lait maternel contenait des anticorps contre diverses maladies, et qu’il pouvait offrir ainsi une certaine protection aux bébés naissant avec des systèmes immunitaires immatures.

Plusieurs études avaient aussi établi que le lait des mères allaitantes ayant eu le Covid-19 contenait des anticorps contre le virus. Mais jusqu’ici, on ignorait si les anticorps développés après une injection de vaccin à ARN messager étaient présents dans le lait maternel.

Les anticorps post-vaccination passent dans le lait maternel

Une récente étude menée au sein de l’hôpital Shands en Floride l’hiver dernier, montre que des anticorps contre le Covid-19 étaient présents dans le lait maternel de soignantes ayant reçu les vaccins Pfizer-BioNtech et Moderna.

Si les chercheurs et chercheuses précisent qu’on ignore encore quel niveau de protection contre le Covid-19 ces anticorps offrent aux bébés allaités, et pour combien de temps, les résultats de l’étude sont tout de même une raison supplémentaire pour les (futures) mères de se faire vacciner.

En effet, jusqu’ici les bébés ne peuvent pas être eux-mêmes vaccinés contre le Covid-19 faute d’essais cliniques sur cette population, alors les anticorps transmis par le lait maternel sont pour l’instant l’unique solution pour « entraîner » le système immunitaire des bébés contre ce virus. Une protection intéressante donc, même si les cas de formes graves chez les bébés et enfants sont très rares.

Rappelons par ailleurs que les femmes enceintes sont plus à risque de faire des formes graves du Covid-19 et que le virus peut également entraîner des accouchements prématurés. Et comme, jusqu’ici, aucun risque spécifique lié à la vaccination contre le Covid-19 n’a été établi suite aux centaines de milliers d’injections réalisées sur des femmes enceintes, les autorités de santé recommandent désormais la vaccination (avec un vaccin à ARN messager) à n’importe quel stade de la grossesse.

Bref, protégez-vous, vaccinez-vous et continuez d’être bluffées par les incroyables propriétés du lait maternel.

Crédit photo : Luiza Braun / Unsplash