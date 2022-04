Ce shampoing solide a été élu meilleur produit bio de 2022

Un pannel de testeurs a désigné ce shampoing solide au calendula et à l’huile de coco meilleur produit bio de 2022 dans sa catégorie.

Depuis 2012, l’entreprise de communication et de conseil auprès des marques labellisées biologiques et écologiques Biotopia (anciennement Bio à la une) récompense des dizaines de produits vendus en magasins spécialisés. Et les cosmétiques ne sont pas laissés de côté ! Cette année, de nombreux articles de soin et d’hygiène ont été gratifiés du titre de « Meilleur produit bio » dans leur catégorie, dont un shampoing solide.

Meilleur produit bio, une récompense gage de qualité et d’efficacité

Chaque produit candidat est évalué par un jury composé de minimum 100 « super-testeurs » sélectionnés parmi des milliers de candidatures selon un procédé exigeant : chaque testeur doit être un consommateur régulier de bio, sérieux et en affinité avec les produits qu’il testera, afin de donner l’évaluation la plus pertinente possible.

Après la phase de test, les produits sont évalués indépendamment des autres sur leur efficacité, leur odeur, leur texture mais aussi leur packaging et leur facilité (ou non) d’utilisation.

Pour être lauréat, un gel douche, une lessive ou un fromage doit obtenir une note minimale de 16/20. La garantie de l’excellence.

Le shampoing solide au calendula de Cosmo Naturel, meilleur produit bio de 2022

Cette année, le shampoing solide extra doux au calendula bio de Cosmo Naturel a reçu le prix du meilleur produit bio de Biotopia. Il contient de l’huile de coco pour apaiser le cuir chevelu et lisser la fibre capillaire, ainsi que de l’extrait de calendula adoucissante. Labélisé Cosmos Organic, il est composé de 100% d’ingrédients d’origine naturelle, dont 19% sont issus de l’agriculture biologique.

