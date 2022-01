Ce hack TikTok pour trouver sa teinte de rouge à lèvres cartonne, mais marche-t-il sur tout le monde ?

Trouver la teinte de rouge à lèvres parfaite est un véritable parcours du combattant. Sur TikTok, des utilisatrices ont trouvé une solution pour pouvoir obtenir la « perfect shade » comme elles disent. Mais est-ce que ça fonctionne sur tout le monde ? Telle est la question !

Si certains hacks beauté sont connus et pratiqués par les make up artists depuis longtemps, d’autres sortent un peu de nulle part mais peuvent s’avérer très utiles pour doper la routine beauté.

C’est le cas de la méthode, mise en lumière par l’influenceuse @yokenzie (Kenzie B), qui consiste à trouver la teinte de rouge à lèvres parfaite grâce à deux éléments que vous avez d’ores et déjà dans votre trousse à maquillage : votre crayon à sourcil et votre blush préféré !

Crayon à sourcils + blush = rouge à lèvre idéal ?

« J’ai un petit conseil pour les filles », dit la TikTokeuse face caméra avant de continuer :

« Votre rouge à lèvres parfait est un mélange de votre crayon à sourcils et de votre blush, puis d’un gloss… Ce sera toujours la teinte parfaite pour vos lèvres. »

Avec plus de 743 000 likes et 2,2 millions de vues, cette vidéo a été largement repartagée mais aussi imitée par les beautystas qui ont souhaité tester l’astuce.

L’idée ? Utiliser un crayon à sourcil pour dessiner le contour des lèvres et un blush pour remplir la pulpe de la bouche. Pour terminer le look, vous pouvez appliquer un peu de gloss transparent par-dessus afin d’obtenir un fini parfait et un look digne des années 2000.

Photo prise sur la page TikTok de @millieleer

Une idée sympa… En théorie

Même si le résultat est superbe sur @yokenzie, force est de constater que cette méthode pose quand même quelques interrogations ! Et nous ne sommes pas les seules à nous questionner.

En commentaire, une personne écrit : « Meuf, mes sourcils sont noirs… » Une autre commente : « Noir et rose ? Mdr, pas pour moi » . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on comprend parfaitement leurs doutes !

Si cette technique peut parfaitement faire l’affaire pour toutes les personnes qui kiffent les looks tout droit sortis de la série Euphoria, celles qui préfèrent les mises en beauté plus discrètes n’y trouveront pas leur compte.

Et pour cause : si vous avez les sourcils bruns foncés, et que votre peau a tendance à être plutôt pâle, vous vous retrouverez avec avec un résultat bien trop marqué par rapport à votre carnation. Et surtout, très différent de votre teinte de blush. C’est un peu quitte ou double ! À vous de voir !

Crédits de l’image de une : @yokenzieb et @millieleer.

