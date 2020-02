Billie Eilish veut rendre sa tournée mondiale plus écolo

Billie Eilish part en live autour du monde, et elle a décidé d’atténuer l’empreinte carbone de sa tournée, tout en faisant passer des messages.

La chanteuse de 18 ans s’est associée à l’organisation à but non lucratif REVERB, et profitera de ce tour du monde pour sensibiliser ses fans aux ressources et moyens de lutter contre le changement climatique.

Une tournée écologique pour Billie Eilish, c’est possible ?

Certes, Billie Eilish n’a pas annoncé tirer un trait sur l’avion : elle ne prendra apparement pas le bateau ni le train comme l’a fait Greta Thunberg.

Honnêtement, je comprends que ce soit peu réalisable. La tournée durerait des lunes, et la chanteuse serait rapidement exténuée, j’imagine.

Mais je trouve que sa mobilisation (que je te détaille ci-dessous) est déjà mieux que rien. En fait, c’est déjà plus que la plupart des autres artistes.

Vu l’influence et la renommée de Billie dans le monde de la pop, ce serait super que son action donne l’idée à de plus en plus de stars de faire plus attention à l’impact écologique de leurs tournées.

Concrètement, le plastique à usage unique sera interdit dans ses concerts. Cela signifie : pas de pailles ni de bouteilles non réutilisables.

Chacun devra amener sa propre gourde s’il souhaite s’abreuver !

La chanteuse s’est exprimée davantage sur le sujet au cours d’une interview avec Jimmy Fallon :

En gros, on essaye d’être aussi écologiques que possible tout au long de la tournée. On fait venir quelqu’un de Reverb, qui propose des alternatives saines et écologiques pour pas mal de choses. Les fans vont apporter leurs propres bouteilles d’eau, et il y aura des poubelles de recyclage partout. Parce que le fait que quelque chose soit recyclable est inutile s’il n’y a rien pour le recycler !

Billie Eilish s’exprime sur le réchauffement climatique

La chanteuse s’exprime sur son engagement écologique depuis quelques temps.

Le clip de sa chanson all the good girls go to hell a d’ailleurs confirmé que les paroles faisaient référence au réchauffement climatique.

La vidéo la montre traversant une ville en flammes, elle même enduite de marée noire tel le démon de la pollution, entonnant des vers tels que :

Les collines californiennes s’embrasent

À mon tour de t’ignorer

Ne dis pas que je ne t’ai pas averti (…) Votre couverture est sur le point de lâcher

L’Homme n’est qu’un imbécile

Pourquoi essayons-nous de le sauver ?

Ils s’empoisonnement eux-mêmes maintenant

Et ils implorent notre aide, waouh !

La suite logique est qu’elle s’engage aujourd’hui, plus concrètement, en faveur de l’environnement !

Billie Eilish appelle à agir pour le climat

Billie Eilish s’est associé à l’acteur Woody Harrelson alors qu’ils étaient tous deux les invités du Saturday Night Live le même soir. Ils se sont exprimés sur l’urgence climatique en appelant à l’action.

La vidéo a également été postée sur le compte Instagram de la chanteuse :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BILLIE EILISH (@billieeilish) le 28 Sept. 2019 à 7 :05 PDT

Notre planète se réchauffe, nos océans montent. Les températures extrêmes détruisent des millions de vies. On ne peut pas laisser ça se produire sous nos yeux. Plus d’un million d’espèces sont en train de s’éteindre à cause des actions humaines. Et le temps presse. Des millions de gens autour du monde descendent dans la rue pour manifester en demandant à nos dirigeants d’agir. Nous devons faire ce tout ce que nous pouvons pour vivre un mode de vie plus vert, comme supprimer la viande et les produits laitiers de notre alimentation ainsi que réduire notre consommation de plastique. Si comme nous, tu aimes notre planète Terre, suis des organisations telles que Green Peace ou Fridays For Future, et fais partie de sa protection.

Moi, j’ai envie de dire merci à Billie Eilish de montrer l’exemple. Les célébrités s’expriment souvent sur le réchauffement climatique, mais leurs actions ne sont pas toujours en cohérence avec leur discours.

Pourtant, au point où on en est, les mots ne sont plus suffisants : c’est agir qui compte ! Tu ne trouves pas ?

