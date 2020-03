Tu es écolo mais tu prends l’avion ? Tu n’es pas seule

À lire aussi : Je nettoie la plage en vacances, et tu peux le faire aussi !

Je trouve juste que l’enquête du Monde est passionnante et m’a fait réfléchir, je me suis donc dit qu’elle t’intéresserait aussi ♥

Nous vivons tous et toutes avec nos contradictions, nos paradoxes, et l’engagement écolo ne doit pas devenir un sacrifice permanent. Donc je serai bien la dernière à te juger.

Pour conclure, laisse-moi te rassurer : je ne fais pas cet article pour te blâmer parce que tu as l’audace de t’envoler vers Majorque le 15 août.

L’article se conclut sur des conseils pour celles et ceux qui prennent quand même l’avion, mais voudraient le faire raisonnablement.

En témoignent le boom du cyclotourisme ou le succès du guide Chilowé des « micro-aventures de plein air et de courte durée près de Paris » – de Lyon, Bordeaux et Nantes, aussi, bientôt.

« Le voyage lent et de proximité, voilà qui est du dernier chic.

Pour quelques dizaines d’euros, on peut partir assez loin pour finir dans un pays où le coût de la vie est moindre — alors que des vacances en France, ça peut coûter cher.

Peut-être un plaisir d’autant plus intense qu’il promet un dépaysement reposant, loin des poubelles de tri et des prises de tête sur le recyclage des pailles en plastique…

D’un côté, ceux qui connaissent les chiffres et commencent à s’interroger.

« Ils ont renoncé aux Coton-Tige, au Nutella et même à l’harmonie scandinave de la cuisine depuis l’adoption du lombricomposteur et des moucherons qui vont avec.

Le Monde consacre une passionnante enquête au sujet de L’avion, plaisir coupable de l’écolo voyageur . Et ça tape pile là où ça gratte.

Comme beaucoup de jeunes femmes, tu as peut-être pris des bonnes habitudes pour réduire ton empreinte carbone.

