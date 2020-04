Découvre Betty, la série de skateuses survoltées aux airs d’Euphoria !

Si tu es fan de skateboard, que tu aimes les teen dramas, que tu as kiffé Euphoria et/ou que tu kiffes regarder des meufs faire des trucs trop cool… attends toi à devenir accro à Betty, la nouvelle série HBO qui débarque dans très peu de temps sur OCS.

Betty, ça parle de quoi ?

Te souviens-tu de Skate Kitchen, le film de Crystal Moselle, primé au festival Sundance dont madmoiZelle avait été fière partenaire en 2019, qui suivait une bande de skateuses déchaînées dans les rues de New-York ?

Betty en est le spin-off !

Crystal Moselle revient avec une série de 6 épisodes, dans laquelle tu pourras retrouver les fougueuses Skate Kitchen.

Il s’agit d’un groupe authentique de skateuses 100% féminin qui incarnent chacune une version fictive d’elle-même.

Les badass Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell, et Rachelle Vinberg et leur personnage (respectivement Janay, Honeybear, Kirt, Indigo, Camille) sont de retour pour surfer sur leur vie et l’univers du skateboard dominé par les hommes à New York.

Amitiés, amours naissants, disputes, ruptures, quêtes d’identité et sororité, voilà entre autre ce que je peux te promettre avec Betty.

Betty, des personnages qui ressemblent aux ados de la vraie vie

Si je suis certaine que tu vas kiffer Betty, c’est en partie parce que la série met en scène des meufs trop cool qui n’ont peur de rien (ou presque) et qui sont inspirantes as fuck.

HBO nous avait déjà envoyé du très lourd avec Euphoria et continue avec Betty de jouer la carte des adolescentes marginales qui vivent leur vie à fond.

La série est directement inspirée de la vie des actrices et le rendu semble juste parfait.

Loin des problèmes pailletés de Gossip Girl ou des ados joués par des adultes dans Riverdale, Betty suit de vraies ados qui doivent faire face à des problèmes de la vraie vie en 2020 (enfin, avant le confinement, quoi).

Pour mon plus grand bonheur, tu te doutes !

La série arrive le 1er mai sur HBO et le 2 mai sur OCS en France.

Voilà le phare dans l’obscurité de ma vie ces derniers temps…

Toi aussi tu es impatiente de découvrir Betty ?

