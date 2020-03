Coup d’envoi pour la saison 2 d’Euphoria !

La série Euphoria aura véritablement marqué mon été 2019.

Même si je soupçonnais une potentielle saison 2, aucune info n’était vraiment sortie. Jusqu’à aujourd’hui !

Dans un tweet sur le compte officiel d’Euphoria, HBO annonce enfin son renouvellement avec une photo de Zendaya (Rue) et Angus Cloud (Fezco) en pleine lecture de script.

here we go !!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Qyf0fzEAdk

— euphoria (@euphoriaHBO) March 11, 2020