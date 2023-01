Baby Ruby : le film d’horreur sur la dépression post-partum avec Kit Harington et Noémie Merlant

Noémie Merlant est hantée par son môme dans la bande-annonce du film d’horreur Baby Ruby, premier film de la réalisatrice américaine Bess Wohl. Si on ignore où et encore quand le film sortira en France, on a hâte de le découvrir…

Au cinéma, il y a peu de joies comparables à celles de découvrir une cinéaste s’atteler au genre de l’horreur. De Mister Babadook de Jennifer Kent à Samhain de Kate Dolan en passant par Grave et Titane de Julia Ducournau, les chefs-d’œuvre ne manquent pas quand les réalisatrices cinéastes évoquent la monstruosité du genre féminin.

Cette fois, c’est au tour de la réalisatrice de cinéma américain indé Bess Wohl de nous plonger dans le cauchemar de ce que les normes sociales présentent comme le rêve ultime des femmes : la maternité.

La bande-annonce de Baby Ruby

La maternité, du rêve au cauchemar…

Arrêtez tout : une nouvelle réalisatrice débarque dans le genre de l’horreur pour nous parler de dépression post-partum, un sujet aussi essentiel que tabou. De son casting international hétéroclite et audacieux à son pitch féministe, ce film d’horreur a tout pour nous faire envie. Alors que tout semble aller pour le mieux pour Jo et son mari, qui forment un couple radieux, la naissance de Ruby fait sombrer Jo dans un cauchemar éveillé…

Pour porter ce thriller psychologique, la réalisatrice Bess Wohl s’est entourée de deux acteurs qu’on ne présente plus : Kit Harington, star de Game of Thrones et Noémie Merlant. Après avoir brillé dans Portrait de la jeune fille en feu et dans Tàr aux côtés de la grande Cate Blanchett (en salles le 25 janvier), l’actrice française continue de construire sa carrière à l’international en s’essayant pour la première fois au film de genre. Solaire dans L’Innocent, cette comédienne de talent est au plus bas de sa santé physique et mentale dans la bande-annonce de Baby Ruby…

Si le film sortira aux États-Unis le 3 février, on ingore encore la date à laquelle on le découvrira en France, s’il sortira en salles ou s’il sera pêché par une plateforme…

Dans tous les cas : faites vite, on veut le voir.

