L’ASMR « comme si tu étais en couple », mignon ou triste ?

Je n'aime pas l'ASMR "bruitages" ni les chuchotements.Du coup je ne regarde que de l'ASMR en voix parlée normale (mais assez douce, pas quelqu'un qui gueule). En fait ce que je recherche dans l'ASMR c'est le côté "on s'occupe de moi" et ça me rassure. J'ai déjà ressenti de l'ASMR dans un Kiko, le magasin était vide (petite ville de province à l'étranger) et elle m'a maquillée tout en me parlant et elle s'appliquait beaucoup avec des gestes assez lents et la sensation était ouf! Du coup je recherche un peu ça haha.Mais sinon l'ASMR c'est hyper large! Tape ASMR + n'importe quel mot-clé dans YouTube et je suis sûre que quelque chose existe déjà.ASMR Harry PotterASMR McGonagall te convoque à son bureauASMR Tortue NinjaASMR Copine maladroite te maquilleASMR Magasin de parfumsASMR Coach de sportASMR Tu es un robot et je te repareEtc. Etc.t'as même de l'ASMR un peu tordu du genre : "pote chipies te maquille mal exprès par jalousie" ou sa version anglaise "mean friend helps you get ready". Moi ça ne me détend pas car je suis trop à l'écoute de ce qui se dit tout en pensant : elle est pas sérieuse de m'avoir dit ça ? Du coup c'est plus amusant que relaxant.Et l'autre ASMR que je déteste c'est le ero-ASMR avec des meufs qui lèchent le micro, qui font des moues, des bruitages avec leur langue, des sourires etc. (Pelagea ASMR fait ça).Ça ne me détend pas du tout mais sûrement parce que ce n'est pas ce que je cherche.Après en termes de Business Model c'est une excellente porte d'entrée vers le porno soft. Tu attires des jeunes avec de l'ASMR suggéré "Young lady takes care of you" et en description tu mets un lien qui renvoie vers un site érotique (je sais pas si C'est permis sur YouTube). Ou tu le fais en 3 temps : YouTube > lien vers Instagram > lien vers site érotique.