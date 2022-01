Armani Beauty choisit Tessa Thompson comme égérie, renforçant la diversité dans le luxe

Tessa Thompson, bientôt à l’affiche de Thor : Love and Thunder, a été choisie par la marque Armani Beauty pour devenir son égérie. Une grande nouvelle dans le monde de la cosméto et, plus globalement, du luxe…

Tessa Thompson est une actrice qu’on ne présente plus. À 38 ans, la Californienne enchaîne les films à succès. De Westworld à Creed en passant par Sorry to Bother You ou encore Thor… Elle est comme Thanos, le titan : inévitable.

Cette année, l’actrice ajoute une nouvelle corde à son arc : celle d’égérie beauté. Et pas de n’importe quelle marque, puisqu’il s’agit d’Armani Beauty, l’une des enseignes les plus pointues en terme de produits de maquillage. Un positionnement qui fait plaisir puisque le choix de Tessa Thompson renforce la diversité dans le monde de la beauté, qui a mis du temps à offrir des gammes plus larges dédiées à toutes les carnations.

Giorgio Armani lui-même explique dans un communiqué :

« Tessa Thompson m’impressionne par l’énergie rayonnante qu’elle dégage, le calme vibrant de son mode de vie. Je suis ravie de pouvoir travailler avec elle et de montrer une nouvelle facette du kaléidoscope féminin de la beauté Armani. »

De son côté, Tessa Thompson, choisie pour incarner les toutes nouvelles campagnes publicitaires du fond de teint Luminous Silk et du Lip Power, déclare trouver cette collaboration stupéfiante :

« Il y a tellement de produits que j’ai utilisés dans ma vie, et maintenant que je suis le nouveau visage d’Armani, cela me semble vraiment surréaliste. »

Une vision bienveillante de la beauté

Loin de voir la routine beauté comme une corvée quotidienne, Tessa utilise le maquillage comme un véritable moyen d’expression et souhaite transmettre cette vision ludique :

« J’aime vraiment l’idée que le maquillage puisse faire ressortir ce qui est à l’intérieur de vous – ce n’est pas quelque chose que vous utilisez pour dissimuler qui vous êtes, mais vraiment pour vous sentir comme vous êtes. Je suis vraiment instinctive quant à la sensorialité des produits que j’utilise. »

Un positionnement important pour Armani

Depuis quelques années, le monde de la beauté se transforme. Autrefois très compartimenté, il n’incluait pas toujours des gammes de produits plus larges pour pouvoir toucher un public varié. Résultat ? De nombreuses marques spécialisées ont du voir le jour pour répondre à un véritable besoin de la part d’une clientèle non blanche.

Aujourd’hui, grâce notamment à des griffes comme Fenty Beauty, les enseignes font de plus en plus d’efforts pour inclure beaucoup plus de nuances. Mais un max de teintes ne veut pas forcément dire plus de diversité, en tout cas, en terme d’image…

Et c’est plutôt plaisant de voir que dorénavant, des égéries comme Tessa Thompson, Lupita Nyong’o, Zendaya ou encore Lisa des Blackpink sont choisies par de grandes marques comme Armani ou encore Lancôme pour faire bouger les choses.

