Partage ta chaîne YouTube sur madmoiZelle ! Tu as une chaîne YouTube et tu veux la partager aux lecteurs et lectrices en confinement qui auront du temps à tuer ? Envoie moi un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec en objet « Ma chaîne YouTube ». Accompagne ton mail d’un petit texte qui explique qui tu es, et ce que tu fais et raconte sur ta chaîne ! Et si tu as besoin de plus d’informations pour te lancer, tu peux lire l’article qui suit.

L’avantage de cette période vraiment déprimante et angoissante de confinement, c’est qu’on est tous et toutes dans le même bateau. Et comme on flippe et subit ça ensemble, on a des tonnes de manières d’être solidaires.

Alors chez madmoiZelle, on s’est dit que l’une des bonnes façons d’exploiter ce temps de pandémie, c’était de faire tourner vos chaînes YouTube qui ont peut-être beaucoup trop peu de visibilité, parce qu’on va avoir du temps pour les découvrir !

Partage ta chaîne YouTube à la communauté madmoiZelle !

Que tu sois toute jeune youtubeuse ou aguerrie, et peu importe le nombre d’abonnés que tu as, tu peux partager avec la communauté madmoiZelle ta chaîne YouTube !

Mode, beauté, lifestyle, sciences, humour, reportage, que sais-je… Peu importe de quoi tu parles, comment tu en parles, tu es la bienvenue pour raconter ce que tu fais !

J’espère recevoir assez de chaînes pour avoir une diversité de contenus pour satisfaire le plus grand nombre, et aussi parce que c’est toujours hyper positif de mettre au grand jour vos travaux qui restent trop souvent dans l’ombre !

Tu peux donc m’envoyer un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec en objet « Ma chaîne YouTube », avec un petit paragraphe qui aborde les points suivants :

Ton prénom, ton âge, où tu vis (si tu le souhaites) et ce que tu fais dans la vie,

Quelques mots sur pourquoi et quand tu as décidé de lancer une chaîne YouTube,

Quelques mots sur l’identité de ta chaîne, ce que tu y fais, ce dont tu y parles,

Des liens vers tes autres réseaux sociaux si tu le souhaites,

Et tout ce que tu voudras ajouter !

Si en lisant cet article tu as pensé à ta super copine youtubeuse, n’hésite évidemment pas à lui envoyer cet article et à la motiver à participer !

J’ai hâte de vous partager toutes ces nouvelles découvertes !

