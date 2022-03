Amour et voyage dans le temps se mêlent dans une série qui promet de nous faire chialer, The Time Traveler’s Wife

HBO a commandé à Steven Moffat une série adaptée du film The Time Traveler’s Wife, lui même adapté d’un roman. Et c’est une excellente nouvelle pour vous qui aimez pleurer devant votre télé !

Vous ne savez pas vraiment ce que signifie chialer toutes les larmes de votre corps tant que vous n’avez pas vu The Time Traveler’s Wife.

Un film sorti en 2009 et réalisé par Robert Schwentke, mettant en scène Eric Bana et Rachel McAdams, qui n’a renversé le monde du cinéma ni par sa mise en scène ni par son scénario, mais qu’on regarde tout de même dès qu’on se sent d’humeur romantique.

Vous faites partie de notre team ? Bonne nouvelle alors : le scénario s’invite sur petit écran, à l’occasion d’une série HBO.

The Time Traveler’s Wife devient une série

À l’origine du film de 2009, il y a un roman : Le temps n’est rien d’Audrey Niffenegger, sorti en 2003.

Il raconte l’histoire de Clare, une jeune femme éperdument amoureuse d’un jeune homme prénommé Henry depuis toujours.

Elle est convaincue qu’ils sont destinés l’un à l’autre, même si elle ne sait jamais quand ils seront séparés.

Henry est en effet un voyageur du temps. Il souffre d’une anomalie génétique très rare qui l’oblige à vivre selon un déroulement du temps différent : il va et vient à travers les années sans le moindre contrôle sur ce phénomène.

Même si les voyages d’Henry les séparent sans prévenir, même s’ils ignorent quand ils se retrouveront, Clare tente désespérément de faire sa vie.

Pour donner corps à cette jolie histoire, HBO (qui s’est battu contre Amazon Prime Video pour les droits, d’après Deadline) a mandaté Steven Moffat, un spécialiste du voyage dans le temps, qui a notamment co-écrit Doctor Who.

On aurait imaginé personne de plus compétent que lui pour donner vie aux enjeux complexes et romantiques de The Time Traveler’s Wife.

Pour l’heure, la série HBO avec Rose Leslie, Theo James et Desmin Borges n’a pas de date de sortie.

