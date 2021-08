Amour, costumes et drama : 3 romans qui feraient de bonnes séries façon Bridgerton

La littérature a toujours été un vivier d’inspiration pour le cinéma et la télévision. Pour le pire parfois, mais aussi pour le meilleur ! Et dans le genre costumes d’époque et histoires d’amour, on a quelques idées…

Avouons sans gêne un très gros faible pour :

Les histoires d’amour

Les jolis costumes

Les histoires d’amour en costumes, logiquement !

Imbroglio amoureux, langage courtois, fond historique et surtout la beauté des tenues, que demander de plus à la vie ?

Fut un temps où ce genre était monopolisé par l’actrice Keira Knightley et les rediffusions à la télévision un peu mal vieillies des téléfilms Raisons et Sentiments de la BBC, adaptés du roman de Jane Austen.

Mais l’année 2020, après avoir remis au goût du jour le pangolin, a semble-t-il renouvelé l’intérêt de ce genre artistique auprès du plus grand nombre ! La série diffusée sur Netflix La Chronique des Bridgerton a non seulement décroché une troisième et quatrième saison, mais a également fait éclore la tendance du corset.

Face à ce succès, on s’est dit que si jamais deux-trois producteurs ou productrices lisaient Madmoizelle (coucou !), ils et elles pourraient piocher dans ces idées d’adaptations…

L’évidence : Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos

Ce livre, on l’admet, est l’évidence incarnée ! Les Liaisons dangereuses a d’ailleurs déjà connu des adaptations cinématographiques réussies, mais n’a mystérieusement jamais été adapté en série télévisée.

Recueil de lettres fictives, Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos a été publié au 18è siècle. On y suit la correspondance entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, deux cruels aristocrates qui s’amusent des sentiments des autres avant d’être pris au piège par leurs propres jeux.

Deux films fidèles au livre, sortis en 1959 et 1988, ont permis au plus grand monde de découvrir les aventures de ces deux libertins manipulateurs. Dans les années 2000, nous avons également eu droit à son adaptation contemporaine avec le film — culte pour bien des ados de l’époque — Sexe Intentions réunissant Ryan Philippe, Reese Witherspoon et Sarah Michelle Gellar.

En dépit de toutes ces œuvres filmiques, l’aspect choral des Liaisons dangereuses, avec ses nombreux personnages qui se croisent et décroisent, nous paraît s’adapter parfaitement au format des séries télévisées !

Les Liaisons dangereuses, 4,80€ seulement

Chéri, pour la mode des années 20 (et aussi Colette)

Écrit par une des plus grandes écrivaines françaises, Colette, Chéri est un roman court qui raconte l’histoire d’amour impossible entre Léa de Lonval, une courtisane d’une cinquantaine d’années, et Chéri, son amant beaucoup plus jeune qu’elle.

Convaincue que sa relation amoureuse avec Chéri sera sa dernière, Léa de Lonval essaye de paraître le plus détachée possible… risquant ainsi de le perdre.

Publiée en 1921, la nouvelle de Colette reste toujours aussi subversive aujourd’hui grâce à son personnage féminin principal : une femme âgée, puissante, qui a fait de sa relation avec les hommes son métier, et tombe éperdument amoureuse d’un amant plus jeune qu’elle.

Chéri a été adapté au cinéma en 2009 avec Michelle Pfeiffer dans le rôle central. Ambiance boudoir des années 20 réussie, mais le film manquait de profondeur. Une mini-série, peut-être, serait plus indiquée !

Chéri, 6,70€ seulement

La Transbordeuse d’oranges, l’amour au temps du prolétariat

La Transbordeuse d’oranges d’Hélène Legrais est sans doute le livre, dans cette sélection, qui compte le moins de robes de princesse, mais son intrigue est tragique à souhait.

Au début du 20è siècle, des femmes travaillent d’arrache-pied à la frontière franco-espagnole. Elles doivent décharger à bout de bras les marchandises en provenance d’Espagne par train. Rosette, le personnage principal, est l’une d’elles.

« La jeune femme s’endurcit, gagne peu à peu son indépendance, et, lorsque la grève éclate, elle est au premier rang de ses camarades féminines. Mais comment conduire une révolte quand on est amoureuse du fils du patron ? »

La Transbordeuse d’oranges est inspirée d’une vraie lutte de femmes ouvrières, considérée comme l’un des premiers mouvements de révolte féminins en France, mais penche également vers Roméo et Juliette… ou plutôt Rosette et Jacques !

On aimerait beaucoup voir à l’écran ces héroïnes méconnues de l’histoire et découvrir Rosette, personnage tiraillé entre sa classe sociale et son premier amour.

La Transbordeuse d’oranges, 20€

À vous d’enrichir cette liste avec vos romances historiques préférées qui mériteraient un coup d’œil côté Netflix ou Prime Video !

Crédit photo : Chelsea Coye / Unsplash