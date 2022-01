10 palettes de fards à paupières à s’offrir pendant les soldes

Et si on profitait des soldes pour s’offrir la palette de ses rêves ? Voici nos 10 préférées pour bien démarrer l’année.

Les soldes sont encore là pour quelques semaines et les meilleurs deals partent comme des petits pains. Aujourd’hui, on vous propose une sélection des plus jolies palettes de fards à paupières en promotion. Que vous aimiez les looks intenses comme plus discrets, vous allez être servies !

Coffret Christmas In The City de Too Faced

Ce joli coffret au look «noëlique » ne contient pas une, ni deux, mais bien trois palettes pour mettre en valeur ses yeux et maquiller ses pommettes. Une taille voyage du mascara Better Than Sex est aussi offerte afin de pouvoir créer un look complet.

Coffret de maquillage Christmas In The City de Too Faced, 39,20€

Palette Mercury Retrograde de Huda Beauty

Inspirée des couleurs de l’espace, cette palettes contient 18 ombres à paupières pour réaliser de nombreux looks intergalactiques. Elle propose une harmonie de teintes chaudes et froides dans des textures mates, métallisées et pailletées.

Palette Mercury Retrograde de Huda Beauty, 47,60€

Palette Lolita Por Vida de KVD Beauty

Avec ses dix-huit fards à paupières au fini mat, irisé, métallique et pailleté, la palette Lolita Por Vida de KVD Beauty sublime toutes les carnations. Elle contient un mélange de teintes claires et plus foncées pour créer de nombreux looks plus ou moins audacieux.

Palette Lolita Por Vida de KVD Beauty, 34,93€

Palette Amrezy d’Anastasia Beverly Hills

Imaginée avec l’influenceuse Amrezy, cette palette de 16 ombres à paupières contient tout ce qu’il faut (dont un pinceau double embout) pour réaliser de nombreux maquillages pour la journée et pour le soir. Très pigmentés, les fards glissent sur la peau et s’estompent facilement.

Palette Amrezy d’Anastasia Beverly Hills, 38,50€

Palette The Jessica Rabbit de Ciaté

Cette jolie palette signée Ciaté est inspirée du personnage de fiction Jessica Rabbit. Elle contient neuf fards, dont trois mats, trois irisés et trois métalliques, pour créer des looks étincelants.

Palette The Jessica Rabbit de Ciaté, 20,50€

Coffret maquillage SEA Paradise de Tarte

Cette jolie trousse pailletée contient le mascara volume Surfer Curl ainsi que la palette d’ombres à paupières Breezy Eyes. Composée de neuf fards dans les tons neutres, dans des textures mates et irisées, elle sera parfaite pour réaliser des maquillages de tous les jours comme des looks plus soutenus.

Coffret maquillage SEA Paradise de Tarte, 27,93€

Palette Sixteen Wishes de Florence by Mills

Cette palette magnétique en trois parties s’assemble et se défait selon ses envies. Elle contient une bonne base de fards neutres ainsi que quelques couleurs plus fun (bleu lavande, rose fuchsia, rouge bordeaux) et des paillettes pour se faire plaisir dans sa salle de bains.

Palette Sixteen Wishes de Florence by Mills, 29,40€

Palette Constellation Sky MORPHE X PONY

Fruit de la collaboration entre l’influenceuse coréenne Pony Park et la marque de maquillage Morphe, cette palette contient 39 pigments multi-usages mats, métallisés et aux reflets holographiques inspirés des couleurs éthérées de l’espace.

Palette Constellation Sky MORPHE X PONY, 34,49€

Palette One In A Million de Kiko

Douze fards mats, nacrés, pailletés et métallisés composent cette jolie palette au look « couture ». Avec son harmonie de tons neutres, elle conviendra aux fans de nude qui ne sont pas contre un petit smoky de temps en temps.

Palette Holiday Gems One In A Million de Kiko, 12,49€

Palette Rose Gold Matte & Shimmer de JOUER

Cette palette contient sept fards mats et cinq ombres métallisées riches en pigments qui vont du rose poudre au brun chocolat. Le must pour réaliser tous les styles de maquillage, de l’aplat de couleur discret au « cut crease » renversant.

Palette Rose Gold Matte & Shimmer de JOUER, £22.40

