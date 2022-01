Ces 10 coffrets de soins pour les cheveux sont à prix cassé pendant les soldes

Et si on profitait des soldes pour s’offrir une nouvelle routine de soin capillaire ? Voici nos offres préférées pour des cheveux en pleine forme.

La période des soldes est idéale pour s’acheter un nouveau manteau, se faire plaisir avec un sextoy ou encore s’emballer pour des cosmétiques de luxe totalement inabordables le reste de l’année. Mais ces promotions sont aussi l’occasion de tester de nouveaux produits (et de voir s’ils nous conviennent) sans trop craquer sa CB.

On a sélectionné pour vous les dix meilleurs deals pour offrir un peu de nouveauté à vos cheveux. Merci qui ?

Coffret cheveux colorés Blond Absolu de Kérastase

Ce coffret signé Kérastase a été imaginé pour redonner de la vigueur et de la souplesse aux cheveux blonds décolorés ou méchés. Il contient trois produits en format full size : le shampoing, le masque et l’huile sans rinçage thermoprotectrice de la gamme Cicaextrême.

Une fois par semaine, on peut compléter ce rituel avec le masque Ultra-Violet de la ligne Blond Absolu, afin de corriger les faux reflets jaunes.

Coffret Blond Absolu de Kérastase, 69,30€ au lieu de 99€

Coffret soins cheveux Perfect Hair de Christophe Robin

Deux produits cultes de la marque Christophe Robin composent ce coffret au look tropical : le Scrub Lavant Purifiant au sel marin, pour détoxifier et apaiser un cuir chevelu gras ou sensible, et un format voyage du Masque Régénérant à l’huile de figue de barbarie (75 mL), pour prendre soin des longueurs abîmées.

Le duo idéal pour prendre soin de ses cheveux de la racine jusqu’aux pointes !

Coffret Perfect Hair de Christophe Robin, 36,40€ au lieu de 52€

Coffret hydratation légère Nutriplenish d’Aveda

Dédié aux cheveux secs, ce coffret propose trois produits de la gamme Nutriplenish d’Aveda enrichis d’un « complexe Superfood » composé de beurre de mangue et d’huiles de grenade et de noix de coco bio.

Il contient une format voyage (50 mL) du shampoing et de l’après-shampoing, un après-shampoing « leave-in » sans rinçage format vente ainsi qu’un joli peigne dessiné avec le designeur Phillip Lim.

Coffret Nutriplenish d’Aveda, 37,80€ au lieu de 54€

Trousse Head & Hair Heal de Maria Nila

La gamme Head & Hair Heal de Maria Nila a été formulée pour apaiser et stimuler les cuirs chevelus en détresse (coucou les pellicules). Il se compose d’un shampoing et d’un après-shampoing full-site, ainsi que de deux formats voyage à glisser dans sa trousse de toilette.

Trousse Beauty Bag Head & Hair Heal de Maria Nila, 44,80€ au lieu de 56€

Coffret soin cheveux et accessoire OUAI X AQUIS

Né de la collaboration entre la marque de produits capillaires OUAI et le spécialiste de la serviette en microfibres AQUIS, ce kit contient une routine complète pour prendre soin de ses cheveux : un shampoing et un après-shampoing en taille voyage, un soin sans rinçage full size, un spray pour créer des ondulations ainsi qu’un turban pour présécher ses cheveux sans frotter.

Coffret soin cheveux OUAI X AQUIS, 32,50€ au lieu de 65€

Coffret cheveux Shake & Swish au gingembre de The Body Shop

Les produits de ce coffret signé The Body Shop sont infusés à l’huile essentielle de gingembre, aux extraits d’écorce de saule blanc et de bouleau pour éliminer les pellicules et apaiser le cuir chevelu.

On y trouve un shampoing (250 mL), un après-shampoing (250 mL) et un sérum (50 mL)de la gamme Ginger ainsi qu’un accessoire de massage du crâne.

Coffret Shake & Swish au gingembre de The Body Shop, 20,30€ au lieu de 29€

Coffret huile de soin et scrub détox de Shaeri

Deux produits full size, naturels et made in France de la marque Shaeri composent ce joli coffret au look graphique : une huile de soin multiusage pour nourrir et regénérer les cheveux secs en profondeur, ainsi qu’un gommage pour purifier, assainir et nettoyer en profondeur le cuir chevelu.

Coffret huile de soin et scrub de Shaeri, 24,60€ au lieu de 41€

Trousse week-end Quintessence de Leonor Greyl

Pensée pour les week-ends de vadrouille, cette trousse contient trois indispensables signés Leonor Greyl : un shampooing pour cheveux déshydratés et fragilisés et un masque complémentaire en format voyage (50 mL) ainsi qu’une miniature de la célèbre Huile de Leonor Greyl (25 mL).

Trousse Quintessence de Leonor Greyl, 25,50€ au lieu de 42,50€

Duo volume de Shu Uemura Art of Hair

Ce duo de produits full size Shu Uemura Art of Hair nettoie et revitalise les cheveux fins et en manque de volume. Son ingrédient phare ? L’eau de mer, qui donne du corps à la chevelure, en plus d’une sensation de fraîcheur et de légèreté très agréable.

Duo shampoing et après-shampoing volume de Shu Uemura Art of Hair, 60,45€ au lieu de 75,45€

Kit pour cheveux colorés et bouclés de Bouclème

Spécialement conçu pour les cheveux ondulés et bouclés, ce kit de la marque Bouclème permet de rafraîchir le cuir chevelu et les boucles entre deux shampoings. Il contient un spray pour les racines full size, un pulvérisateur ainsi que deux soins petit format (100 mL) à mélanger à de l’eau et à vaporiser sur ses boucles en fonction de ses besoins : hydratation ou définition.

Kit ravivement de la couleur cheveux bouclés de Bouclème, 37,45€ au lieu de 49,95€

