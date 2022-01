Ces 10 cosmétiques de luxe sont à prix cassés pendant les soldes, c’est le moment de foncer

Les soldes ont officiellement commencé : c’est le moment ou jamais de s’offrir des cosmétiques de luxe à « petits prix » ! Mais lesquels ? On a fait une petite sélection sympa pour vous.

Votre vanity beauté a besoin d’un léger rafraîchissement saisonnier ? Ça tombe bien, c’est les soldes. Autant en profiter en achetant des produits haut de gamme et habituellement hors de prix que les géants de la beauté ont bradé… Go !

Fond de teint Double Wear d’Estée Lauder

Le port du masque peut parfois nous obliger à nous remaquiller dans la journée. Mais ça, c’est sans compter sur le fond de teint Double Wear d’Estée Lauder qui reste en place pendant plusieurs heures sans faillir à sa mission.

Fond de teint Double Wear, Estée Lauder, 24,95€ au lieu de 49,90€

Coffret soins visage de Drunk Elephant

Drunk Elephant est une marque de cosmétiques haut de gamme qui prône l’utilisation de formules clean en mettant de côté les ingrédients qui peuvent porter atteinte à la santé de la peau. Alors forcément, ça donne souvent des produits à prix plutôt élevés. Heureusement, la griffe a mis au point un coffret rassemblant ses meilleurs produits visage. Et ça vaut le coup de s’y attarder…

Coffret soins visage, Drunk Elephant, 58€ au lieu de 143€

Coffret soins visage apaisants de La Mer

Comble du chic et des cosmétiques haut de gamme, La Mer a imaginé un petit coffret dans lequel elle a incorporé sa fameuse Crème Régénération Intense et son Concentré jeunesse. Un joli combo qui a un prix mais qui fonctionne à merveille sur les peaux sèches et déshydratées.

Coffret soins visage apaisants, La Mer, 349,30€ au lieu de 499€

Rouge à lèvres rechargeable de Dior

En plus d’être rechargeable, ce rouge à lèvres mat dispose d’une couleur rouge intense et profonde mais aussi d’une texture extrêmement facile à appliquer.

Rouge à lèvres rechargeable couleur 860 Rouge Tokyo Mat, Dior, 28,70€ au lieu de 41€

Palette de fards à paupières de Charlotte Tilbury

Vous cherchez la palette de fard à paupières parfaite ? On dirait bien qu’on n’est pas très loin du compte là non ? Avec ses tons nudes, rosés et irisés, cette dernière incarne la base parfaite pour pouvoir vous concocter des mises en beauté stylées et réussies. On valide !

Palette de fards à paupières, Charlotte Tilbury, 34,93€ au lieu 49,90€

Poudre de beauté de Gucci

Cette poudre Gucci vous permet d’unifier votre teint et de réfléchir la lumière pour obtenir un maximum de glow sans brillance. Un détail subtil mais tout de même important !

Poudre de beauté, Gucci, 38,50€ au lieu de 55€

Coffret Nomade de Chloé

Formulé sur une base de rose, le parfum Nomade de Chloé est une ôde à la féminité. Frais et poudré, il est teinté de pivoine, de litchi et de freesia mais aussi de magnolia et de bois de cèdre. Un mélange subtil mais charismatique qui peut se porter hiver comme été.

Coffret parfum Nomade, Chloé, 66,50€ au lieu de 95€

Coffret soins éclat de Lancôme

Lancôme ne plaisante pas avec l’éclat avec son coffret rassemblant des soins essentiels pour avoir une peau à la fois lissée, repulpée et glowy. Tout un programme.

Coffret de soins éclat, Lancôme, 74€ au lieu de 107€

Coffret Twilly d’Hermès

Gingembre, tubéreuse et santal… Voilà le mélange audacieux et délicieux qui se cache derrière le parfum Twilly d’Hermès. Un jus qui s’accompagne, dans ce coffret, d’une miniature ainsi qu’un lait hydratant pour le corps en 40 mL. Go !

Coffret Twilly, Hermès, 67,90€ au lieu de 97€

Coffret coiffage et réparation de Virtue

Vous ne connaissez pas encore la marque Vertue ? C’est peut-être le moment de faire connaissance grâce à ce kit de coiffage et de réparation du cheveu qui dispose de 2 stylers 6 en 1 (un petit et un grand) et d’une huile réparatrice. Huile qui fait d’ailleurs le buzz en ce moment pour son efficacité.

Coffret coiffage et réparation, Virtue, 48,30€ au lieu de 69€

Crédits de l’image de une : Johanne Kristensen via Unsplash.