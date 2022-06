Vous voulez vous percer un bouton ? Paula Begoun (fondatrice de Paula’s Choice) vous donne les bons conseils pour le faire

On dit souvent que se percer un bouton est un acte qui peut traumatiser la peau. Mais est-ce toujours vrai ou est-ce qu’il y a des exceptions qui peuvent nous permettre de se délester d’une pustule plus rapidement ? Paula Begoun, fondatrice de Paula’s Choice a la réponse.

Avoir des boutons, c’est totalement normal. Que ce soit à l’adolescence ou à l’âge adulte, les variations hormonales, la prise de médicaments, la pollution ou les soins inadaptés peuvent mener à l’apparition de papules et pustules qui viennent s’inviter sur le visage, le cou, les bras, le dos ou les fesses. Le côté rassurant dans tout ça, c’est que ça nous arrive à TOUTES ! Et si on entend souvent dire que se percer les boutons est un acte qui peut laisser des cicatrices à vie, Paula Begoun, fondatrice de Paula’s Choice n’est pas tout à fait d’accord avec cette théorie. Du moins, ce n’est pas toujours vrai selon elle.

Dans son livre 40 Beauty Myths Busted, l’experte, explique que se percer un bouton peut parfois aider ce dernier à disparaître plus rapidement qu’en le laissant livré à son propre sort. Elle explique :

« Le conseil qui consiste à préconiser de ne jamais percer un bouton n’est pas forcément le bon. Déjà parce que c’est un acte qui peut être effectué de façon safe sans blesser la peau, mais en plus parce qu’il permet de relâcher la pression qui se situe dans le bouton afin d’évacuer la substance à l’intérieur qui peut, à termes, endommager l’épiderme ».

Mais est-ce toujours valable quel que soit le bouton ? Eh bien la réponse est non, bien évidemment !

Se percer un bouton oui, mais à quelles conditions ?

Pour percer un bouton de façon sécurisée, il faut que ce dernier soit blanc et très légèrement enflé. C’est généralement un bon indicateur de son niveau de maturité. Ce dernier, nous indique qu’il est prêt à ce que son contenu soit libéré (charmant).

Si, en revanche, on commence à essayer de percer un bouton qui n’est pas prêt à l’être (généralement rouge et très gonflé), le fait de le triturer peut endommager la peau et engendrer une cicatrice.

Paula raconte :

« Une pression excessive, un grattage ou une perforation agressive peuvent causer de graves dommages qui peuvent durer beaucoup plus longtemps que si vous n’aviez pas touché un bouton. Et c’est un geste qui peut provoquer une cicatrice permanente au niveau de la peau. »

Comment percer un bouton correctement ?

En n’utilisant ni les doigts nus ni les ongles. Pourquoi ? Car les mains sont l’une des parties les plus couvertes de bactéries de notre corps, et ce, même lorsqu’on les lave. Pour percer correctement un bouton, il est conseillé de s’armer d’un mouchoir à usage unique coupé en deux avec lequel vous allez recouvrir vos doigts pour pouvoir percer correctement la pustule. Si elle ne vient pas lorsque vous appuyez un peu, ne forcez pas trop car il se pourrait qu’elle ne soit tout simplement pas prête.

Quant à la technique du coton-tige, qui consiste à utiliser deux cotons-tiges pour pouvoir appliquer une pression d’une part et d’autre du bouton : évitez-là. Imprécise, elle risque de vous faire plus de mal que de bien car vous risqueriez de vous arracher la première couche de peau en essayant d’appuyer.

Et si vous n’avez pas envie de percer votre bouton et que vous êtes plutôt du style à le laisser jusqu’à ce qu’il disparaisse de lui-même, c’est également totalement ok ! À vous de jouer.

Crédits de l’image de une : @paulaschoiceit.