Urban Decay se met au vert avec The Wild Greens, une collection végane inspirée de la nature

Urban Decay, l’une des marques les plus réputées dans l’industrie de la beauté, va sortir une nouvelle collection, The Wild Greens. Et on sait déjà à quoi ressemble la palette de fards à paupières !

Deux nouveaux produits vont débarquer chez Urban Decay ! La marque devenue incontournable grâce à ses palettes comme la collection des NAKED ou encore sa base à paupières revient cette fois avec de nouveaux fards à paupières et un mascara.

Le tout s’intitule The Wild Greens, en français Les verts sauvages, et vous allez vite comprendre pourquoi.

La palette The Wild Greens d’Urban Decay : verte et bien mûre

Dans des tons bruns et verts rappelant la nature, ce nouveau produit propose six couleurs mates et six irisées.

Pleins de verts pour pleins de styles

La page Instagram @trendmood1 a révélé les photos des produits et les exemples de looks faits avec les fards à paupières sont très variés. Peut-être que vous craignez la couleur verte, qui peut s’avérer assez intimidante, mais les makeups proposés montrent qu’il est possible d’incorporer cette couleur dans la vie de tous les jours sans avoir l’air d’aller en boîte de nuit.

Certains looks sont plus marqués que d’autres, mais dans l’ensemble, les fards sont très harmonieux et semblent offrir pas mal d’options. La page Trend Mood explique que la palette s’inspire des couleurs de la Californie, avec une formule végane contenant de l’huile d’avocat.

Le prix du produit aux États-Unis sera de 44 dollars, nous n’avons pas encore le prix en France mais comme la plupart des palettes Urban Decay, elle sera probablement vendue aux alentours de 50€.

Un mascara vegan pour du volume en masse

Le mascara, quant à lui, propose une brosse incurvée pour un effet lifting des cils et plus de volume.

Le mascara Wild Lash promet un effet éventail sur les cils avec du volume de la racine à la pointe. La formule est végane et se veut sans transferts ni bavures. Elle contient également de l’huile d’avocat et de coco.

Des actifs soins d’origine naturelle pour un mascara, qui est un produit que l’on a tendance à mettre plus régulièrement que le reste, est assez intéressante. Celui-ci sera à 25$ et certainement aux alentours de 26€ en France.

C’est tout ce que propose Urban Decay pour sa collection The Wild Greens qui célèbre la nature et la respecte avec ses formules. Pour l’instant il n’y a pas de date de sortie, mais on a déjà hâte !

Crédit photos : Instagram @trendmood1