La fondatrice d’Urban Decay lance une nouvelle marque de makeup clean

Caliray est une nouvelle marque de makeup clean et elle est signée Wende Zomnir, qui a fondé Urban Decay en 1996. Il n’en fallait pas plus pour titiller notre curiosité.

La Clean Beauty n’en finit plus de faire des petits ! Produits d’hygiène, skincare, maquillage… Les marques poussent comme des champignons, et elles ont toutes le même discours : proposer des alternatives plus naturelles et écoresponsables aux cosmétiques dits « conventionnels ».

Mais parmi tous ces lancements, certains nous intriguent plus que d’autres : c’est le cas de Caliray, la toute nouvelle ligne de maquillage clean imaginée par Wende Zomnir, la tête pensante derrière la marque culte Urban Decay.

Caliray, du maquillage clean inspiré de la Californie

Pour ce nouveau projet d’envergure, Wende Zomnir s’est inspirée du lifestyle californien, qui fait toujours autant rêver malgré la fin de Newport Beach (RIP Marissa). C’est d’ailleurs sur une plage du Golden State qu’elle a rencontré Jenna Dover, son associée. Au magazine InStyle, Wende raconte :

« J’ai fait connaissance avec Jenna à force de jouer au beach-volley toutes les semaines. Elle est très créative et elle avait pris l’habitude de se poser pour brainstormer et réfléchir à des noms de couleurs pour des produits de maquillage. Et puis on s’est mises à penser sérieusement à l’idée de lancer une marque. »

Pour le premier lancement de Caliray, la créatrice a décidé de s’attaquer au maquillage du regard, un segment qu’elle connaît très bien, étant à l’origine de deux des plus grands succès d’Urban Decay, le crayon pour les yeux 24/7 ainsi que le mascara Perversion.

Le challenge de créer des produits pour les yeux « propres » était aussi stimulant pour Wende : « Je voulais proposer des cosmétiques à la fois clean et performants, car je ne trouvais rien qui me correspondait sur le marché actuel » a-t-elle confié au magazine Allure.

Le mascara Come Hell or High Water ($24) est un produit volumateur et longue tenue qui se démaquille à l’eau chaude. Il contient de l’huile d’argan ainsi qu’un complexe de cires naturelles et synthétiques pour nourrir les cils et faciliter l’application de la formule.

Les crayons Surfproof Pencil ($20) sont ultra pigmentés, waterproof, et glissent sur la peau comme Sage Erickson glisse sur la vague. C’est à dire plutôt bien.

Pour l’instant, la marque Caliray n’est disponible qu’aux États-Unis, mais si le succès est au rendez-vous, il y a fort à parier que le soleil californien viendra vite réchauffer nos trousses à maquillage.

Crédits photos image de Une : Caliray