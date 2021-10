Une série sur Marie-Antoinette par la scénariste de La Favorite ? Ça arrive bientôt !

Après les nombreux films à son sujet, vous pourrez bientôt voir Marie-Antoinette dans une série lui étant entièrement dédiée, écrite par Deborah Davis, la scénariste du superbe et acclamé La Favorite.

L’archiduchesse a décidément toujours le vent en poupe. Son parcours, aussi extraordinaire que tragique et symbolique pour la France, se verra bientôt disséqué par l’œil et surtout la plume aiguisée de Deborah Davis !

Une série sur Marie-Antoinette bientôt sur Canal+

Marie-Antoinette n’a pas plus de 14 ans quand elle est arrachée aux siens pour se marier à la couronne de France. Une fois dans le giron du dauphin et de la cour, elle montre rapidement un caractère défiant et entend bien agir comme elle le souhaite, enfin autant que faire se peu.

Finalement — vous le savez à force de films et de livres — elle parvient à séduire la cour et à y faire souffler un nouveau vent, allant jusqu’à imposer ses goûts pour la mode et surtout son indépendance.

La suite, inutile qu’on revienne dessus, vous ne la connaissez que trop bien.

Image tirée du film Marie-Antoinette, de Sofia Coppola

C’est en tout cas cette histoire hors du commun, avec ses gloires, ses frasques et son terrible dénouement, que décortiquera le biopic en huit épisodes dont vous pourrez bientôt vous délecter sur Canal+.

Nul doute que le programme déroutera à bien des niveaux, si l’on en croit la plume musclée responsable de son écriture : Deborah Davis, qui nommée aux Oscars 2019 pour l’extraordinaire La Favorite — qu’on avait encensé dans ces mêmes colonnes.

Réalisé par le Britannique Pete Travis et le Belge Geoffrey Enthoven, le programme sera emmené par de nombreux acteurs, avec en tête l’Allemande Emilia Schüle (Berlin 56) ainsi que Louis Cunningham, Jack Archer, Jasmine Blackborow, Gaia Weiss ou encore James Purefoy.

Pour l’heure aucune date de sortie n’a été annoncée, mais ça ne devrait pas tarder à tomber.

En attendant, si vous avez envie de vous faire un bain de dentelles et de perruques, vous pouvez d’ores et déjà revoir le film de Sofia Coppola, disponible sur Amazon Prime Video.

