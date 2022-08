Une illustratrice efface la prothèse d’une activiste pour une campagne « body-positive »

Cette histoire absurde pourrait être drôle si elle n’était pas représentative du validisme et des limites du body-positive et de la sororité. Pour une campagne baptisée « L’été est aussi à nous » se voulant inclusive autour des corps à la plage, le ministère de l’Égalité espagnol a récemment pris commande d’une illustration auprès de l’artiste Artemapache. Celle-ci, qui a l’habitude de créer des visuels voulant lutter contre la grossophobie, a été payée 4 490 € pour réaliser le travail ci-dessous, dévoilé fin juillet 2022.

Le hic, c’est que l’illustratrice s’est fortement inspirée de photos de vraies personnes sans leur demander leur consentement, ce qui peut déjà poser question. Mais surtout, Artemapache a remplacé la prothèse de jambe de l’une des mannequins-activistes dont elle a spolié l’image sans autorisation : Siân Lord.

Cette dernière a extrêmement mal vécu cet exemple manifeste de validisme qui s’ignore, comme elle le raconte dans une publication Instagram publiée le 2 août :

« Cette photo ne me représente plus en train de passer un bon moment au bord de la piscine avec mes amis… Maintenant, cette image me rend extrêmement triste !

Depuis que j’ai découvert vendredi dernier ce qui a été fait de mon image, ma confiance est au plus bas, l’anxiété prenant la première place ! Mes tactiques d’auto-motivation habituelles me font défaut et je me retrouve maintenant dans un endroit étrange !

[…] Je n’ai pas honte de ma jambe ! C’est un produit de force, de résilience et d’indépendance. »