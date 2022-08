Une célèbre série s’inspire du procès qui a opposé Amber Heard et Johnny Depp

Le procès en diffamation qui a opposé Amber Heard et Johnny Depp inspire déjà les scénaristes. Un épisode de la 24ème saison de New York, Unité Spéciale parlera de la fameuse affaire. Une occasion de dénoncer la misogynie qui a entouré le procès ?

Des semaines après le verdict du procès, l’affaire Amber Heard/Johnny Depp continue de faire couler de l’encre, à la faveur des documents sous scellés révélés la semaine dernière, mais inspire aussi déjà les scénaristes.

Un épisode de la très célèbre série policière Law and Order: Special Victims Unit, en français New York unité spéciale, sera consacré à l’affaire.

Une annonce assez ironique, quand on constate que durant le procès, de nombreux commentaires comparaient leur visionnage du procès en direct à un binge watching de série, et qui en dit long sur la façon dont le procès a pu être perçu comme un pur divertissement et non comme une affaire de diffamation sur fond de violences conjugales.

Dans d’autres cas, certains comparaient aussi les témoignages d’Amber Heard à une audition pour décrocher un rôle ou critiquaient la moindre intonation ou attitude, sous-entendant qu’elle mentait mal et était donc une mauvaise actrice :

« Amber Heard qui pleure à la barre ressemble à une mauvaise figurante dans New York Unité Spéciale qui essaie de faire trembler sa voix pour avoir l’air traumatisée » « Regarder Amber Heard au procès c’est comme regarder un épisode vraiment nul de New York Unité Spéciale. » « Suis-je la seule qui regarde le procès de Johnny Depp et Abmer Heard comme si c’était un épisode de New York Unité Spéciale ? »

Une nouvelle saison de New York Unité Spéciale diffusée à l’automne

Plusieurs photos du tournage, rendues publiques par ET Canada, montrent l’emblématique détective Olivia Benson, jouée par l’actrice Mariska Hargitay, accompagnant Kelsey, le personnage interprété par Julia Goldani Telles. Elles sont entourées par une foule qui brandit des pancartes ornées de messages de soutien qui lui sont adressés, ainsi qu’à un certain Austin.

Une référence aux soutiens des deux camps qui se sont mobilisés pendant le procès.

L’épisode sera diffusé à l’automne dans le cadre de la 24ème saison de New York Unité spéciale. La série est diffusée en France sur Salto et Amazon Prime.

