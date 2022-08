6000 pages de documents concernant le procès qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard viennent d’être rendues publiques et certains éléments apportent un nouvel éclairage au verdict rendu début juin.

Alors que l’actrice tente de faire appel du verdict, ces nouvelles informations montrent comment les avocats de son ex-mari ont voulu faire en sorte que certains éléments compromettants ne soient pas évoqués pendant le procès.

Plusieurs médias dont The Daily Beast, The New York Post ou encore The Daily Mail, qui a posté des captures du dossier, ont eu accès à l’ensemble de ces documents.

Parmi eux, la correspondance entre Johnny Depp et le chanteur Marilyn Manson qui montrent les deux hommes comparer leurs déboires conjugaux et surtout leurs accusations de violences conjugales respectives, en se donnant des conseils sur la meilleure façon d’y réagir.

L’équipe de Johnny Depp a cherché à faire retirer ses éléments estimant qu’ils entacheraient leur client en le rendant coupable par association.

En 2016, Lindsay Usich, l’actuelle épouse de Marilyn Manson, obtient une ordonnance de protection après avoir accusé ce dernier de violences et de possession de drogues. « Lindsay m’a fait une Amber… supprime s’il te plait », écrit Marilyn Manson.

Réponse de Johnny Depp :

« Te laisse pas faire. Le plus important est de rester calme et de ne pas lui donner ce qu’elle attend, c’est-à-dire te faire hurler, te rendre dingue, et nourrir son narcissisme. J’ai beaucoup lu sur le sujet et sur les comportements de sociopathe. »