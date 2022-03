Un viol sur YouTube ? Evan Rachel Wood demande la suppression du clip de Marilyn Manson Heart-Shaped Glasses

L’actrice et activiste veut faire retirer la vidéo de la chanson de Marilyn Manson, Heart-Shaped Glasses. Elle affirme avoir subi un viol durant le tournage du clip, en 2007, alors qu’elle était en couple avec le chanteur.

« Evan Rachel Wood ne mérite pas un rappel constant de son agression sexuelle sur internet »

Ce sont ces mots que l’on peut lire dans la pétition récemment mise en ligne pour demander le retrait pur et simple du clip Heart-Shaped Glasses de Marilyn Manson, sorti en 2007, où apparait l’actrice Evan Rachel Wood.

Tapez en effet le nom de l’actrice sur Youtube, et c’est ce clip qui arrive en premier. Certes, il est présent sur la plateforme depuis 2009 et comptabilise plusieurs millions de vues. Mais le fait de le voir apparaître avant son témoignage devant le Sénat, par exemple, laisse un goût amer :

Evan Rachel Wood a en effet révélé début 2021 déjà avoir été victime de violences quand elle était en couple avec le chanteur, alors qu’elle était âgée de 19 ans et lui de 37.

Plusieurs voix se sont récemment jointes à la sienne et des enquêtes ont révélé un grand nombre de témoignages de femmes ayant partagé la vie du chanteur. Il fait aujourd’hui l’objet d’une douzaine d’accusations de viols, de violences conjugales et d’agressions sexuelles.

Evan Rachel Wood dans Rising Phoenix

La réponse de Youtube

Dans le documentaire Rising Phoenix (disponible sur HBO Max), Evan Rachel Wood a voulu donner la parole aux victimes et demander justice. Elle y évoque notamment ce clip tourné avec Marilyn Manson et affirme avoir subi un rapport sexuel non consenti et avoir été forcé de consommer de l’alcool et des drogues :

« J’ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un faux prétexte […] J’ai été violée devant une caméra […] je peux dire que l’équipe était très embarrassée et que personne ne savait quoi faire »

Evan Rachel Wood raconte aussi avoir été forcée par Marilyn Manson d’assurer aux journalistes qu’il n’y avait pas eu de scène de sexe durant le tournage.

Si elle ne souhaite pas porter plainte en raison du délai de prescription déjà dépassé, elle souhaite que le clip de Heart-Shaped Glasses soit retiré de toutes les plateformes, Youtube, ainsi que TIDAL, Apple Music et Spotify.

Du côté du chanteur, son avocat réfute les accusations de viols sur le tournage.

Un représentant de Youtube a répondu aux demandes formulées par Evan Rachel Wood :

« Nous surveillons de près la situation et nous prendrons les mesures appropriées si nous estimons qu’il y a une violation des directives de la responsabilité du créateur. »

