« Tu n’es pas seule » : le docu d’Evan Rachel Wood contre Marilyn Manson a sa bande-annonce

Evan Rachel Wood retrace le parcours de sa lutte publique contre le prédateur Marilyn Manson dans la bande-annonce édifiante du documentaire HBO Phœnix Rising.

Elle n’avait que 19 ans quand elle a rencontré son bourreau, Brian Warner, alias Marilyn Manson.

Des années après avoir été sous l’emprise de l’artiste, l’actrice et chanteuse Evan Rachel Wood revient sur les violences sexuelles et psychologiques qu’elle a subies, et sur son combat pour que justice soit rendue, dans un documentaire HBO en deux parties dont voici la bande-annonce.

Phœnix Rising, la bande-annonce

En 2018, Evan Rachel Wood avait expliqué avoir été victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques de 2007 à 2010, par un homme dont elle préférait, à ce moment là, ne pas révéler l’identité.

Trois années plus tard, l’actrice a osé nommer publiquement son agresseur : Brian Warner. Un pas supplémentaire dans sa lutte pour faire reconnaître l’artiste comme un prédateur.

Désormais, et pour aller plus loin dans sa démarche de libération de la parole et d’aide aux victimes, l’actrice raconte son combat public dans un documentaire de 1h17 qui sortira cette année sur HBO, après avoir estomaqué le festival Sundance.

Dans la bande-annonce de Phœnix Rising, réalisé par Amy Berg, Evan Rachel Wood se livre avec courage, et elle n’est pas la seule.

Face à la caméra, d’autres victimes du chanteur de 53 ans, dans un environnement sécurisant puisque habité par des femmes ayant traversé les mêmes épreuves, racontent les violences perpétrées par Brian Warner.

Evan Rachel Wood épaule l’une des témoignante et lui précise notamment :

« Tu n’es pas seule. »

Plus tard, elle explique :

« On doit faire en sorte que ça n’arrive plus jamais à aucune femme. »

Un documentaire en deux parties qui sortira le 15 mars sur HBO.

